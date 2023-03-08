中國防疫解封經濟有望復甦 法人看好內需、房產

中國定調今 (2023) 年的 GDP 增長目標為 5% 左右，法人認為，考量目前全球通膨仍居高不下，中國對於刺激需求態度較為保守，研判這波經濟復甦主要來自於內需消費復甦與房地產市場。

中國鬆綁防疫政策後，吸引市場投資注意，而近期重頭戲則是中國國務院總理李克強 5 日發表任內最後一次政府工作報告，宣布中國今年 GDP 增長目標為 5% 左右，符合市場普遍預期。

針對中國 2023 年 GDP 增長目標為 5% 左右，景順亞太區 (日本除外) 環球市場策略師趙耀庭認為，中國訂出 2023 年年增長 5% 目標，屬溫和的增長目標並非完全意料之外。

趙耀庭指出，政府或許可能放緩基礎建設投資腳步，其增長幅度可只有去年的一半左右，而在財政刺激力道與去年維持一致的情況下，預期增長大致來自消費帶動的復甦。

另外，中國政府性基金預算收入僅成長 0.4%，其中大部分來自地方政府土地出售，回顧去年房地產市場動盪導致政府性基金收入減少 20.6%，如果今年房地產市場可以維持穩健，土地出售成長持平，則政府對經濟增長的貢獻有機會大幅增加。

瑞銀則認為，考量今年政府將面臨換屆，政府工作報告僅簡單表述今年的政策定調和工作重點，預期在新的政府上台後可能會釋出更多具體的政策支持，且政策性銀行對基建投資的信貸支持還有進一步擴大的空間；至於財政貨幣等政策要實現「統籌運用」更多地方政府也可能會出臺擴大消費的具體政策措施。

瑞銀表示，針對 2023 年到 2024 年中國 GDP 增速預估值從 4.9% 和 4.8% 分別上調至 5.4% 和 5.2%；至於市場擔憂第二輪新冠疫情並未實現，目前為止疫情感染達峰對供給側和生產端的擾動較為有限。

另外，近期約有 30 個大中城市房地產銷售已反彈至接近 2019 年農曆同期水準，顯示房地產銷售觸底反彈可能比預期來的；在通膨部分，2023 年初的 CPI 通脹遠低於此前預期，預計未來幾個月經濟重啟將推動多項服務業價格上漲，因此將 2023 年全年 CPI 預測從此前的 3% 下調至 2.5%。