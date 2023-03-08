TPK-KY去年擬配息0.5元 規劃在台新設能源子公司

觸控模組廠 TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 今 (8) 日公告，董事會決議股利分派，每股擬配發 0.5 元現金股利，配發率約 37.3%，若以今日收盤價 36.1 元計算，殖利率約 1.38%，此外，董事會也決議在台灣新設子公司，暫名為實德能源科技股份有限公司，資本額擬定為新台幣 100 萬元。

營運方面，宸鴻表示，由於首季進入產業傳統淡季，加上產業庫存調整持續，估上半年營運將相對辛苦，待下半年新產品、新事業發酵才可望回溫，法人估，宸鴻上半年營收將年減近 2 成，上下半年比重則落在約 45:55。

宸鴻近年因客戶產品調整，逐步淡出小尺寸手機業務，將營運聚焦在平板、筆電、新事業布局上，從各產品線觀察，宸鴻認為，今年平板需求相對平穩，筆電則因產業仍在庫存調整階段，估下半年才可望回升，整體而言，上半年營運挑戰大，本業恐落在損益兩平之間，

不過宸鴻將今年營運主旋律定調為「本業維穩、開展新業」，除觸控模組本業外，將聚焦新技術、新能源、新製造等三大方向，其中，新能源領域上將分為發電、儲電、充電、用電等，近年也已陸續參與投資太陽能，後續儲電、充電樁等則持續規劃布局中。

宸鴻去年營收達 971.81 億元，年減 5.7%，毛利率 4.23%，年減 0.58 個百分點，營益率 0.57%，年增 0.26 個百分點，稅後純益 5.44 億元，年減 49.1%，每股純益 1.34 元，為近三年低點。