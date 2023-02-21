富動科攜TPK-KY、虹彩光電 膽固醇液晶彩色電子紙正式商品化

觸控顯示器廠商富動科技 (6813-TW) 今 (21) 日攜手宸鴻 TPK-KY(3673-TW)、虹彩光電、南京熊貓電子、雲創通訊等業者，在廈門舉辦「膽固醇液晶彩色電子紙產品發表會」，展示多尺寸膽固醇液晶彩色電子紙商品化產品，瞄準電子閱讀器、電子貨架廣告機、數位看板商機。

富動科表示，膽固醇液晶彩色電子紙優於現行主流應用的電泳式電子紙技術，可顯示 1600 萬色超廣色域、且不受外在光源干擾，除低於 1 秒的翻頁反應時間外，更可在低耗能狀況下維持顯示內容，長時間使用僅需充電 1-2 次的低耗能特性。

富動科去年 11 月就與虹彩光電共同合作，由富動科進行系統整合與產品開發設計，虹彩光電則提供膽固醇液晶彩色電子紙技術，當時共同發表膽固醇液晶彩色電子紙商品化作業，展出首款採用膽固醇液晶彩色電子紙的 7.9 吋電子書。

富動科與與虹彩光電今年則進一步攜手供應鏈上下游業者，包含觸控模組廠宸鴻、膽固醇液晶面板代工廠南京熊貓電子、終端系統整合應用廠商雲創通訊等，共同展示從 8.5 吋、10 吋至 13.3 吋等多尺寸膽固醇液晶彩色電子紙產品，涵蓋電子書、智能辦公筆記本、電子貨架廣告機 / 數位看板 (Digital Signage)、電子標籤等。

展望未來，富動科預期，新推出的電子書產品可望在今年上半年打入中國出版業、教育機構市場，電子貨架廣告機則預計今年內前進歐盟零售通路商場，也有機會在上半年導入連鎖超市中，整體而言，膽固醇液晶彩色電子紙產品可望成為今年營運主力產品，營收比重預期也將大幅拉高至 3 成以上。

根據 TrendForce 統計，2022 年全球電子紙市場規模約為 47 億美元 (新台幣 1436 億元)、年增 48.1%，預期至 2026 年將可望達到 203 億美元 (新台幣 6214 億元)。