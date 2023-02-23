〈TPK法說〉今年資本支出翻倍增 新事業聚焦3大方向

觸控模組廠 TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 今 (23) 日召開法說會，展望今年，總經理兼執行長謝立群認為，2023 年仍將是景氣循環的下行階段，但宸鴻今年營運主旋律為「本業維穩、開展新業」，除觸控模組本業外，將聚焦新技術、新能源、新製造等三大方向，也預估今年資本支出將倍增至 14 億元。

宸鴻去年資本支出約落在 6.9 億元，今年預估將倍增至 14 億元，年增幅 102.89%，主要因應既有客戶新世代產品開發，設備改機、新設備導入需求，其他還包含新產品、新事業導入量產、自動化提升等。

謝立群說，宸鴻在觸控模組本業上，將持續研發、開發新客戶，並在既有客戶維持領先份額，至於新技術應用上，將聚焦在 3D 列印增材、全彩電子紙以及最新協助量產製造的膽固醇液晶應用。

新能源領域上，謝立群表示，共分為發電、儲電、充電、用電上，其中，宸鴻近年已陸續參與投資太陽能，後續儲電、充電樁也正在規劃布局中，至於用電領域上，宸鴻聚焦新能源車市場，除擴大提供中控系統外，也預告今年將開始量產光電模組產品，並在下半年協助客戶製造量產雙輪驅動的電動越野摩托車。

謝立群進一步指出，在新製造方面，宸鴻則會將產品導入工程、量產製造服務，強調未來宸鴻將不只是一家專業觸控模組公司，也已是一家專業製造服務業公司。

法人也關心新事業毛利、獲利能力，對此宸鴻表示，目前新事業已開始有一些小量產，相關產品毛利、獲利率都可望高於既有事業，至於布局已久的奈米銀 (SNW)，強調會持續投資，不過隨相關技術逐漸成熟，今年投資金額並不會太大。