〈TPK法說〉上半年營運辛苦估年減2成 膽固醇液晶下半年量產

觸控模組廠 TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 今 (23) 日召開法說會，展望今年，宸鴻表示，由於進入傳統淡季，加上產業庫存調整持續，估上半年營運將相對辛苦，待下半年新產品、新事業發酵才可望回溫，法人估，宸鴻上半年營收將年減近 2 成，上下半年比重則落在約 45:55。

宸鴻近年因客戶產品調整，逐步淡出小尺寸手機業務，將營運聚焦在平板、筆電、新事業布局上，從各產品線觀察，宸鴻認為，今年平板需求相對平穩，筆電則因產業仍在庫存調整階段，估下半年才可望回升，整體而言，上半年營運挑戰大，本業恐落在損益兩平之間，

不過宸鴻表示，下半年客戶將有採用新技術的新產品上市，因此預期下半年觸控模組事業將回溫，且隨產能稼動率回升下獲利狀況也將改善，整體下半年營運將優於上半年。

宸鴻近期也切入膽固醇液晶彩色電子紙業務，外界關注相關進度，總經理兼執行長謝立群回應，預期相關產品將在今年下半年出貨，主要區分為兩大方向，包含商顯廣告 / 公告欄、電子閱讀 / 電子陳列等產品，且以中國客戶導入進程最快。

謝立群進一步指出，宸鴻膽固醇液晶是與虹彩光電合作，除觸控模組外，也協助虹彩光電將膽固醇液晶的技術製造量產化，雖然膽固醇並非新技術，但隨著其技術成熟度提升，加上節能、健康等特性，預期也將在全球電子紙市場中占有一定地位。

值得注意的是，宸鴻電子紙業務不光聚焦膽固醇液晶，在現行主流的電泳式電子紙產品也有涉略。