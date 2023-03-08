緯創2月營收月增逾1成 緯穎寫歷年同期新高

電子大廠緯創 (3231-TW) 今 (8) 日公布 2 月營收達 620.67 億元，月增 12.9%、年減 4%，累計前 2 個月營收達 1170.34 億元、年減 11.1%，緯穎同步公布 2 月營收達 229.95 億元、前 2 個月營收達 394.12 億元，雙創歷年同期新高。

出貨方面，緯創 2 月筆電出貨約 120 萬台，月增 9.09%、年減 25%，桌機出貨 50 萬台，月減 16.67%、年減 25.57%，顯示器則出貨 75 萬台，月減 6.25%、年減 50%。

展望未來，緯創預期 3 月在季底效應發酵下，筆電、桌機出貨將月增 1 成以上，顯示器出貨則相對持平，不過整季來看，首季受季節性因素、工作天數減少影響，各產品線出貨都將呈現季減，但預期第二季起將可望逐季成長，並維持下半年營運將優於上半年的看法。

緯創預計下周二 (14 日) 召開法說會，預期將進一步釋出今年營運展望。

緯創旗下雲端伺服器大廠緯穎 (6669-TW)2 月營收達 229.95 億元，月增 40.1%、年增 67.6%，累計今年前 2 個月營收達 394.12 億元、年增 49.2%，單月、累計前 2 月都創下同期新高。

展望今年，緯穎說，今年產業未再出現特定料況缺料問題，中長期對整體營運仍保持正向看法，目前展望也與年初看法相同，強調看好資料中心產業長期成長，不過考量近期通膨、升息與地緣政治所帶來經濟環境影響與不確定性，將謹慎密切觀察，適時做出動態調整因應。

另一方面，高雄市衛生局因應節能減碳趨勢，今年號召各衛生所及市立醫院聯手緯創旗下緯創醫學共組 ESG 健康企業聯盟，藉由緯創醫學 Health365 數位科技工具，推動企業員工照護數位轉型，緯創醫學董事長黃俊東表示，緯創集團長期投入高雄地方發展，透過 Health365 結合在地政府力量，共創市民健康照護網。