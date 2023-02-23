〈TPK法說〉去年Q4本業轉虧 全年每股賺1.34元寫近三年低點

觸控模組廠 TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 今 (23) 日召開法說會，受智慧型手機進入產品週期尾聲，平板 / 筆電產品出貨也因季節性因素下滑影響，導致整體營收規模縮小，本業由盈轉虧，稅後僅小賺 2000 萬元，每股純益 0.05 元，全年稅後純益 5.44 億元、年減 49.1%，每股純益 1.34 元，雙雙改寫近三年來低點。

宸鴻去年第四季營收達 218.02 億元，季減 22%、年減 9.7%，毛利率隨營收規劃下滑至 3.43%，季減 1.39 個百分點、年減 0.36 個百分點，本業由盈轉虧，營益率達 - 0.95%，稅後純益則為 2000 萬元，季減 91.03%、年減 83.05%，每股純益 0.05 元。

累計宸鴻去年營收達 971.81 億元，年減 5.7%，毛利率 4.23%，年減 0.58 個百分點，營益率 0.57%，年增 0.26 個百分點，稅後純益 5.44 億元，年減 49.1%，每股純益 1.34 元。

產品組合方面，宸鴻去年第四季 7 吋以下小尺寸產品比重約 12%，平板、筆電出貨比重則各達約 40%、42%，汽車電子約占 2%，其他則是 16 吋以上教育、商業白板產品。

宸鴻補充，去年全年資本支出約為 6.9 億元，較前一年度 8 億元略減，去年第四季 EBITDA 為 13.4 億元，全年 EBITDA 則達 62.3 億元，且截至去年底，帳上淨現金達約 99.4 億元。

雖然去年整體大環境變化大，但宸鴻在產品組合有利下，包含毛利率、營益率均優於前一年度，不過受全球財政緊縮政策、金融市場風險趨避下，業外收益減少，導致全年表現低於去年。