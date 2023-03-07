〈進出口統計〉2月對中出口年減3成跌幅最重 對日連2月逆勢正成長

我2月對中國出口年減3成跌幅最重，對日出口則是連2月逆勢成長。(鉅亨網資料照)
我2月對中國出口年減3成跌幅最重，對日出口則是連2月逆勢成長。(鉅亨網資料照)

根據財政部統計，2 月五大出口市場中，對中國大陸與香港的年減幅高達 3 成，是主要市場中跌幅最深者；而對日本則是唯一逆勢成長，而且已是連續 2 個月正成長。

財政部今 (7) 日公布 2 月進出口統計，五大出口市場中，我對中國大陸及香港單月出口值 110.1 億元、年減幅高達 3 成，包含電子零組件、資通與視聽產品、光學器材、塑橡膠、機械都全面衰退。

財政部統計處處長蔡美娜表示，我對中國大陸及香港出口下滑，主要是反映全球電子產業景氣走弱，加上中國大陸目前內需復甦步調緩慢，因此使得我對中港出口減少近三分之一。

蔡美娜進一步指出，我對中國大陸及香港 2 月出口值減少 47.5 億美元，占總出口額減少金額 64.1 億美元，比重約約四分之三；換言之，我出口衰退有 75% 比重是受中國大陸及香港衰退影響所致。

而我對美國、東協 2 大市場出口也同步衰退，其中對美國出口年減 13.7%，對東協出口值年減 11.1%，主要是很多貨類需求持續降溫所致；另外，我對歐洲出口年減幅約 4.8%，但比起中國、東協、美國，衰退幅度相對輕微。

另外，我對日本出口則是唯一逆勢正成長的市場，2 月對日本出口 23.3 億美元，較去年同期增加 1%，我對日出口已連續 2 個月正成長，主要受惠於電子零組件外銷暢旺所帶動。

進一步看今年前 2 月對主要市場出口表現，包括我對中國大陸及香港出口減幅 31.8%，對東協年減 19.2%，對美國出口年減 14.1%，三大市場出口同步創下近 14 年來同期最大減幅。

另外，我對中國大陸及香港今年前 2 月出口占整體出口比重約 34.3%，則是再次下探 20 年來新低。


 

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