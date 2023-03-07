2月出口值310.5億美元連六黑 不如預期

比預期還差 2月出口值310.5億美元連續6個月衰退。(鉅亨網資料照)
比預期還差 2月出口值310.5億美元連續6個月衰退。(鉅亨網資料照)

財政部今 (7) 日公布 2 月出口統計，2 月出口 310.5 億美元，較去 (2022) 年同期減 17.1%，不僅連續 6 個月衰退，衰退幅度也比預期大；累計前 2 月出口 625.6 億美元，較去年同期減少 19.2%。

根據財政部公布最新數據，11 項主要出口貨類中，除礦產品出口逆勢成長外，其他包括電子、傳產等貨類 2 月出口全數較去年同期衰退。

財政部表示，受終端需求不振影響，全球經濟成長動能減弱，加上產業鏈持續調整庫存，壓抑廠商備料意願，與外銷淡季因素疊加下，導致 2 月出口 310.5 億美元、進口 287.0 億美元，雙雙同步下降至近 24 個月低點。

財政部表示，2 月主要貨品出口多呈頹勢，其中電子零組件受消費性電子市況低迷、 供應鏈庫存水位偏高，抑低積體電路、印刷電路等外銷，年減 17.8%； 傳產貨類中，塑橡膠、基本金屬及其製品因市場需求收縮、價格普遍較去年同月下跌，各減 25.3%、24.1%。

至於化學品因石化原料買氣欠佳，惟藥品出口增加抵消部分減幅，年減 14.3%，礦產品則年增 13.4%；累計前 2 月出口，以光學器材、塑橡膠及其製品減逾 3 成較為疲弱。
 

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