〈進出口統計〉「料峭春寒」前2月出口年減近2成 Q1估創金融海嘯來最大減幅

外銷淡季、終端需求疲弱及通膨壓力，拖累今 (2023) 年前 2 月出口值下滑至 625.6 億美元，年減 19.2%，減幅為金融海嘯以來最大，但從出口絕對值來看仍是歷年次高。

財政部統計處處長蔡美娜表示，目前出口仍處於料峭春寒中，預估第 1 季出口減幅將創金融海嘯以來最大減幅，但研判出口低點也將落在第 1 季，要等第 4 季才會止跌回升。

財政部今 (7) 日公布 2 月進出口統計，儘管工作天數增加，但仍不敵出口淡季、需求轉弱衝擊，加上去年同期的高基期，導致 2 月出口值 310.5 億美元，為近 2 年來新低、年減 17.1%，不僅連續 6 個月衰退，也是連續 4 個月呈現雙位數縮減。

11 項主要出口貨類中，除了礦產品年增幅 13.4% 外，其他包括電子零組件、資通訊與視聽產品、光學器材、金屬、塑橡膠等貨類出口表現幾乎都向下沉淪。

在科技產品部分，蔡美娜說，消費性電子產品市況未見起色，導致供應鏈庫存水位偏高，進而壓抑積體電路、印刷電路的外銷動能，2 月電子零組件出口值只剩下 129.4 億美元、年減 17.8%。

蔡美娜表示，對照這個月從國外進口的電子零組件，年減幅更深高達 26.6%，是 14 年來最差紀錄，因此可合理研判，短期內電子零組件貨類出口恐難以擺脫衰退趨勢。

在資通與視聽產品部分，電腦零組件及儲存媒體等隨疫情紅利退燒拖累出口下滑，但所幸網通、顯示卡等產品買氣不錯，因而抵消部分產品衰退的負面影響，資通與視聽產品 2 月出口值年減僅 9%，低於整體平均值。

至於光學器材部分，受到面板廠以降價、減產等措施調控供給，因而拖累出口值年減 32.3%，已是連續 16 月下滑。

在傳產貨類方面，包括塑橡膠、基本金屬及其製品兩大貨類，受市場需求收縮，加上產品價格仍比去年同期低 因此拖累塑橡膠及其製品出口年減 25.3%，基本金屬及其製品年減幅也有 24.1%；機械部分，受海外投資態度觀望影響，使得運輸工具出口年減幅 26.1%，

至於化學品則因石化原料買氣疲弱拖累出口表現，但藥品部分則有新藥效應挹注，帶動我對美出口美國大幅成長，連帶使得出口跌勢稍微收斂，統計化學品 2 月出口年減 14.3%，略低於平均水準。

蔡美娜分析，出口疲弱除與外銷淡季有關，關鍵在於全球通膨、升息及戰爭後座力發酵導致終端需求持續緊縮，加上疫情管制解除後，民眾消費重心從商品轉向旅遊等服務，引發供需情勢變化，因此引發新一波庫存調整，以目前情況來看，庫存調整暫時還看不到結束的現象。

至於 3 月出口展望，蔡美娜說，以季節性推估，預估 3 月出口值約落在 350 億美元到 365 億美元區間，年減幅約 16% 到 19.5%，不僅篤定會連七黑，就連第一季衰退幅度預估約 18%~19.5%，比主計總處預估的年減 15% 還悲觀。

