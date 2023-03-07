2023智慧城市展月底登場 電信商大秀5G多元應用

「2023 智慧城市展」以及首屆「2050 淨零城市展」將於 3 月底登場，中華電 (2412-TW)、遠傳 (4904-TW) 將展出多項產品服務，中華電以「數位轉型，領先前行」為展區核心概念，展示 22 項產品；遠傳以「淨零數位雙轉型」為題，展示交通、醫療、製造、建築等多元產業應用。

中華電將在台北與高雄展區展示 22 項產品與服務，針對國內交通、醫療、娛樂、物流等不同產業提出全方位整合解決方案，，並強調生態平衡、環境永續與城市共融之企業目標，帶動台灣智慧城市茁壯發展。

公司表示，此次參與智慧城市展，將以「智慧城市不僅是未來，更是進行式！」展現智慧城市各領域階段實踐成果與創新資訊給客戶、合作夥伴、民眾，並呼應大會「數位轉型再創智慧城市新高峰」之展覽主題。

中華電信將於 3 月 28 日至 3 月 31 日 2023 智慧城市展台北展區，以及 3 月 30 日至 4 月 1 日在高雄展區同步展出「2023 智慧城市創新應用獎 - 企業暨財團法人創新應用組」之「智慧港灣」得獎服務。此外，3 月 28 日至 3 月 31 日於南港展覽館四樓「2050 淨零城市展」展示永續發展相關技術與服務。

遠傳響應國家淨零政策方向，運用大人物技術結合 5G 落實淨零應用，以「淨零數位雙轉型」為題，不僅同步於台北、高雄展區展示多樣貌場景與解決方案，包含從交通、醫療、製造、建築等多元產業應用，更於首屆「淨零城市展」亮相遠傳自身實踐 ESG 的經驗。

遠傳與高雄市府合作的「智慧安全」應用，以及與台中市府攜手打造的「智慧水務」獲得「2023 智慧城市創新應用獎 - 縣市創新應用組」；遠傳的遠距診療服務協助偏鄉衛生所打造的「遠距眼科智能篩檢」，用科技降低病人病變風險，也獲得「2023 智慧城市創新應用獎 - 企業創新應用組」，今年更啟動「5G 遠距診療 2.0」，擴大照護高齡者與慢性病患者。

遠傳電信總經理井琪擔任本屆台灣智慧城市產業聯盟（TSSA）會長，協助推展智慧城市成形，希望能在聯盟過去推動智慧城市的基礎上，打造智慧永續城市做為淨零碳排的先鋒。