投資人等待Fed鮑爾國會證詞 美債殖利率走跌

投資人將等待 Fed 主席鮑爾對經濟前景和貨幣政策的新評論，美國國債殖利率周二 (7 日) 下跌。

美東時間上午 6 點 04 分，10 年期美國國債殖利率下跌 4.7 個基點至 3.936%。2 年期美國國債殖利率下跌 3.1 個基點至 4.863%。

殖利率和價格成反比關係。1 個基點等於 0.01 個百分點。

Fed 主席鮑爾將於周二和周三 (8 日) 在國會就美國經濟狀況發表證詞。投資人期待從他的評論中獲得有關通膨預期及其貨幣政策路徑的新見解。

Fed 一直在實施政策措施，包括自 2022 年 3 月以來連續升息 8 次，以努力為經濟降溫並緩解通膨。

對升息拖累美國經濟陷入衰退的擔憂在投資人心中蔓延，促使許多人寄望 Fed 今年暫停升息。

最近幾周多位 Fed 官員先後暗示利率可能會進一步走高，並會長期保持高點。最新一輪通膨數據顯示，物價上漲的壓力仍存。

1 月批發和消費者通膨數據均有所上升，月增率高於預期；1 月的個人消費支出 (PCE) 物價指數也一樣；這是 Fed 最青睞的通膨指標之一。

周二沒有重要的經濟數據發布。本周稍後預計將發布最新的勞動市場數據，包括周五 (10 日) 公布的 2 月非農就業報告。