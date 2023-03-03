日債殖利率再度突破0.5%上限 分析師估日銀6月後調整政策機率增

日本 10 年期公債殖利率周五 (3 日) 再度突破日本銀行 (央行) 設定的 0.5% 上限， 反映全球債市拋售潮，以及交易員對下周決策會議的關注。彭博調查顯示，日銀總裁提名人植田和男的聽證會結束後，有更多經濟學家認為日銀可能在 6 月改變超寬鬆貨幣政策。

日本 10 年期公債殖利率周五盤中上揚 0.5 個基點至 0.505%。交易員持續押注日銀會進一步調整政策，許多人懷疑日銀最終無法維持殖利率曲線控管 (YCC) 政策，甚至有人提出日銀 3 月存在意外調整政策的可能性，以讓新任總裁繼任之路更平順，但屬於少數意見。

日銀總裁黑田東彥任期將在 4 月屆滿，3 月是他主持的最後一場決策會議，而彭博調查的 49 名經濟學家幾乎全部預測日銀 3 月將按兵不動，僅 3 人持不同看法。

日銀去年 12 月意外宣布放寬殖利率波動區間，允許最高升至 0.5% 以改善市場運作，之後市場多次挑戰該上限，導致日銀 2 月一度必須緊急出手購債。

市場目前更關注 6 月會議，這將是植田和男上任後主持的第二場會議。

植田在上周五和本周一出席提名聽證會，他的發言大致在市場意料中，但有部分人認為植田比想像中鴿派一些。

市場對植田和男 6 月會議中調整政策的預期升高。(圖: AFP)

在總長將近八小時的聽證會中，植田重申，繼續推動貨幣寬鬆是適合的。他還說，最近的通膨數據可能是已達頂峰，他指的是，日本 1 月剔除新鮮食品的消費者物價指數 (CPI) 年增 4.2%，創 1981 年來最大增幅。此外，他認為日銀若能達成 2% 通膨目標且維持，貨幣政策將正常化。

雖然植田沒有釋出想要趕快推動政策轉向的訊號，但分析師卻在聽證會後，稍微調整對日銀的政策預期。

彭博在植田提名聽證會結束後進行的調查顯示，41% 受訪者預期日銀將在 6 月緊縮貨幣政策，比率從植田 2 月意外爆冷出線時的 26% 躍增。預測日銀在 6 月以前緊縮政策的受訪者比率，也從 2 月調查的 57% 增至 65%。

認為植田會在 4 月初登場就改變政策的比率則下降，從之前調查的 26% 下滑至 20%。

知情人士透露，日銀傾向先觀察最近政策調整的成效，不會在下周的會議中匆促行事。

此外，受訪者中，84% 認為日銀 12 月的政策調整並未促進市場功能，然而有超過一半受訪者認為，黑田不該在 3 月的會議上調整 YCC。

三菱 UFJ 研究與顧問公司首席經濟學家 Shinichiro Kobayashi 說：「黑田的角色已經結束了。他應該把所有決定留給新的總裁，並在 3 月按兵不動。」

另一方面，日本周五公布被視為日本核心通膨領先指標的東京消費者物價指數 (CPI)，內容顯示東京 2 月通膨降溫，核心 CPI 較去年同期上揚 3.3%，增幅明顯小於 1 月的 4.3%，但這仍是連續第九個月高於 2%，且為連續第 18 個月上揚。