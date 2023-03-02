全球資產定價之錨 美10年債殖利率重返4%關口

有「全球資產定價之錨」之稱的美國 10 年期公債殖利率，周三（1 日）進一步升至 4% 以上，寫下去年 11 月以來最高紀錄，原因是交易員預料美國聯準會（Fed）會長時間維持高利率。

Tradeweb 的數據顯示，美國 10 年期公債殖利率周三盤中最高攀升至 4.004%，收盤回落至 3.9945%，全天上漲 7.4 個基點。去年 10 月殖利率曾觸及 4.231%，衝上 14 年高點。10 年期美債殖利率是房貸、公司債等債務的利率參考指標。

在其他美債方面，2 年期美債殖利率漲 6.5 個基點至 4.8806%，5 年期美債殖利率率漲 7.2 個基點至 4.263%，30 年期美債殖利率漲 3.8 個基點至 3.959%。

過去一個月的大部分時間裡，由於勞動力市場火爆和通膨居高不下，促使交易員加大對 Fed 官員將進一步緊縮貨幣政策的押注，因此債券價格一直在下跌。而 30 年期美債是今年來唯一殖利率尚未突破 4% 的主要基準債券。

Chilton Trust 固定收益部門投資長 Tim Horan 說：「我們面臨的局面是，需要接受資金成本將會上升的事實。我們仍在測試在這個周期中，10 年期美債殖利率的高點究竟在哪？」

債市殖利率與股市息息相關。股市投資人也一直很關注 10 年期美債殖利率走勢，原因是科技股與成長股對 10 年期國債殖利率的走向尤為敏感，殖利率上升往往會引發科技股遭遇賣壓。

而 Fed 官員周三的發言，是美國 10 年期公債殖利率走高的主因。亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克在周三發表的一篇文章中寫道，利率需要升至 5％-5.25％，然後「保持不變直到 2024 年之中」，「使緊縮政策得以傳導至整個經濟，最終使總供應和總需求達到更好的平衡，進而降低通膨」。

明尼亞波利聯邦準備銀行總裁卡斯哈里則尚未決定是否在本月支持加快升息步調。他說：「值此時刻，我對升 25 還是 50 基點持開放態度。」他在周三一場演講問答中表示：「在我看來，比 25 還是 50 更重要的是我們在點狀圖上發出的信號」。

展望後市，Fed 主席鮑爾下周將在國會發表半年度貨幣政策報告，Fed 則將於美東時間 3 月 22 日公布 3 月利率決議，這些大事將決定債市下一步走向。

一些債券策略師預料，在本月 Fed 宣布利率決策前，10 年期國債殖利率可能會繼續攀升。任何強勁通膨與就業數據都可能成為拉高殖利率的催化劑。富國銀行證券部門宏觀策略主管 Michael Schumacher 表示，近期 10 年期美債殖利率可能會輕鬆突破 4.2%。