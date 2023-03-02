考量Fed進一步升息前景 2年期美債殖利率觸及2006年中以來新高

投資人考量 Fed 進一步升息的前景並等待新的經濟數據，美國國債殖利率周四 (2 日) 攀升。

美東時間清晨 5 點 45 分，指標 10 年期美國國債殖利率上漲 2.6 個基點至 4.022%，高於 11 月初 4% 的水平。

2 年期美國國債殖利率下跌 0.2 個基點至 4.887%。早盤一度升至 4.937%，根據 Refinitiv 數據，這是 2006 年年中以來最高水平。

殖利率與價格呈反比關係，1 個基點等於 0.01 個百分點。

投資人考量了進一步升息和利率在更長時間內保持較高水平的可能性。

亞特蘭大 Fed 行長博斯蒂克周三 (1 日) 發表聲明表示，認為隨著與通膨的鬥爭仍在繼續，利率將需要進一步調高，並在「2024 年前」 維持高點。

與此同時，明尼亞波利斯 Fed 行長卡什卡利表示，進一步升息可能即將到來，Fed 可能會再次加快升息步伐。

在最近一次會議上，Fed 將利率調升 25 個基點。較之前的 5 次升息幅度相比顯著放緩，前 5 次升息包括連續 4 次升息 75 個基點，然後是 50 個基點。

許多投資人一直擔心升息過度會將美國經濟拖入衰退。

周三發布的數據顯示，2 月 ISM 製造業指數為 47.7%，代表整個月製造業的經濟活動都在收縮。

投資人周四將密切關注每周首次申請失業救濟金人數數據，以及 Fed 理事沃勒的言論。