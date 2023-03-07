Salesforce與OpenAI合作 將ChatGPT整合入Slack軟體內

Salesforce Inc (CRM-US) 周二 (7 日) 表示，它正在與 ChatGPT 創立者 OpenAI 合作，將聊天機器人的感覺添加到其協作軟件 Slack 中，並將整合人工智慧 (AI) 至其商業軟體中。

這家總部位於舊金山的公司表示，其稱為 EinsteinGPT 的技術會將其專有的 AI 與包括 OpenAI 在內的外部合作夥伴的 AI 相結合，以幫助企業產出電子郵件草稿、客戶帳戶訊息和電腦代碼。ChatGPT 還將與 Slack 整合，以幫助用戶歸納對話並處理其他查詢。

此舉反映出科技公司競相為其自有工具配備生成 AI，它可以根據過去數據的輸入創立新的文本、圖像和其他內容。

例如，微軟公司 (MSFT-US) 宣布其所投資的公司 OpenAI 技術可以在其 Teams 產品系列中產出會議記錄，並透過其 Viva Sales 訂閱向供應商建議電子郵件回覆。Teams 是 Slack 的主要競爭軟體。

Salesforce 總經理西赫 (Clara Shih) 在新聞發布會上表示，該公告回應了企業對新興技術的需求。她說 Salesforce 的專有數據和 AI 模組將有助於其產品的差異化。

她說，Salesforce 的整合式 AI 工具將幫助企業「徹底重新構想與客戶互動的方式」。

Salesforce 還宣布成立一項基金，用於投資整合式 AI 新創公司。