台灣5G商轉3年 年底滲透率提升至30%

研調機構 Omdia 發布最新報告指出，台灣 5G 商轉已屆三年，不過到資費較高、網路涵蓋不佳、殺手級應用尚未出現等因素影響，5G 滲透率仍遠不如預期，預測今年底，滲透率將從目前的 23% 成長至 30%。

Omdia 在「2023 年全球 5G 趨勢觀察重點」報告中提到，5G 雖然起步較慢，不過相關技術逐漸成熟、跨產業深化合作，以及新興市場開始導入 5G，其影響力在 2023 年將更為明顯。Omdia 預測 2022 年全球約有 31% 電信營運商提供 5G 服務，2023 年底則有望推升至 59%。

分析師夏茂森指出，亞太地區 5G 應用仍以企業端為主，近年已透過智慧製造改善許多傳統工廠生產力，而智慧城市也具發展潛力。

消費端方面，5G 推動手機服務與設備銷售營收，接連帶動電信營運商間更加激烈的價格競爭，致使利率下降。雖然消費端殺手級應用尚未出現，但 5G 固定無線接入 (Fixed Wireless Access，FWA) 快速成長，提供亞太地區偏遠住戶高速且穩定的連網能力，未來也有望見到更多元的消費端應用。

Omdia 觀察初 5G 三大發展趨勢，第一、5G 服務大幅成長，隨著電信營運商搶進 5G 市場，2023 年有望看到更多成熟的 5G 服務推出；而 5G-only 服務 (僅能使用 5G 網路、裝置以及價格方案執行的服務) 也成電信營運商吸引消費者轉至 5G 的機會。目前除美國、南韓、日本等成熟市場的電信領導廠商外，5G-only 服務尚未取得多數用戶關注。

Omdia 預測 ，2027 年 5G 用戶數將達 59 億戶，相當於 70.9% 用戶滲透率，顯示終端消費者對於 5G 需求提升，接下來數年也有望出現開創性的擴增實境 (AR) 服務或裝置，重塑 5G 市場前景。

第二、超大規模雲端廠商與電信業者在 2023 年將針對三大核心領域建立緊密合作，包含將內部營運工作遷移至雲端以進行轉型、合作開展 5G 網路部署，以及共同向企業、產業及消費者市場提供 5G 支援的全新服務。

第三、新興市場有望在 2023 年陸續導入 5G 技術，不過消費者端服務如 AR 和雲端遊戲及企業級應用需求皆尚未成熟，因此尚無法有效促使當地電信營運商積極推出 5G 服務。