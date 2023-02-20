中華電與泰國國家電信強化合作 討論5G智慧解決方案

中華電 (2412-TW) 與泰國國家電信 (NT) 繼去 (2022) 年 9 月協助泰達電在泰國邦浦工業區一廠導入 5G 企業專網後，今 (20) 日再次聯手於泰國國家電信曼谷總部舉行「數位化策略轉型與 5G 智慧解決方案」研討會，期待拓展更多商機與合作機會。

中華電信表示，此次研討會也是兩家國家級電信公司，2021 年 12 月簽署 5G 企業專網合作意向書 (MOU) 後，再次強強合擊，藉此機會近距離洞悉與探視泰國當地 5G 市場的發展現況及客戶需求，期望可開拓更多商機。

中華電國際分公司總經理吳學蘭表示，數位轉型及智慧方案應用，已經是全球近年來重要的發展趨勢，同時也為國家 GDP 成長、國際競爭力強化等帶來可觀的貢獻。

中華電信除了率先於 2022 年完成三年策略轉型，帶動公司營收、獲利雙成長外，持續了解公部門及各產業需求，協助政府、機構和企業進行轉型，以加速應用及引入各種創新的智慧解決方案。

此外，透過 5G、AIoT 應用及人工智慧 (AI)、大數據、雲端等服務為基礎，與台灣各大軟、硬體品牌廣結盟，型塑各產業生態圈，打造各產業整體智慧應用解決方案。

中華電表示，此次研討會主題涵蓋智慧政府，智慧城市、智慧交通、智慧醫療、智慧製造、智慧能源及中華電信自行研發的 CHTCityOS 管理平台等，同時也分享組織轉型、企業 ESG 及資訊數位化轉型等各項實務戰略與經驗，以及 5G 技術於各產業之相關應用。