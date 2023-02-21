遠傳啟動5G遠距診療2.0 完善社區慢性病與長照服務

遠傳 (4904-TW) 今 (21) 日攜手台灣社區醫院協會、中華民國診所協會全國聯合會簽署合作備忘錄，啟動「5G 遠距診療 2.0」，除了完善社區慢性病與長照服務外，也將相關解決方案輸出至海外。

遠傳總經理井琪表示，響應國家公共衛生政策，積極佈署以 5G 通訊支援遠距診療，2019 年底啟動遠傳 5G 遠距診療前瞻計劃，透過遠傳 5G 優質網路，將醫療資源帶進偏鄉，至今已在 12 個縣市的 35 個偏鄉衛生所推出。

此外，更攜手新光醫院將遠距醫療輸出至帛琉，未來也會與國內醫學中心合作、尋求支持，進一步把遠距醫療再拓展至新南向國家。

遠傳至今在全國 12 縣市、35 個鄉鎮、涵蓋 261 村里導入 5G 遠距診療服務，連結 15 家醫院，支持偏鄉專科醫療服務超過 8000 人次，在疫情期間支援多家醫院、超過 20 個科別導入視訊診療門診服務，服務超過 3.1 萬人次，期望攜手協會和基層醫療機構，共同服務全台超過 400 萬慢性病友，以及 80 萬長照家庭。

國發會示警台灣已於 2018 年進入高齡社會，推估台灣將在 2025 年邁入「超高齡社會」；根據國健署 2019「中老年身心社會生活狀況長期追蹤調查報告」，發現 54 歲以上人口中近八成均罹患慢性疾病，政府加速放寬「通訊診察治療辦法」修正草案，開放地區醫院以下及診所可遠距照護長者及慢性病患者。

台灣社區醫院協會理事長朱益宏表示，政府新草案的放寬，讓遠距視訊醫療擴大到地區醫院，然而目前基層社區醫院導入遠距醫療平台的比例仍有成長空間，醫院自行建置的難度也頗高，希望藉由遠傳 5G 遠距診療 2.0 的便利性、完整性及高效、高保障的特性，能號召更多基層社區醫院推動遠距醫療提高慢性病及老人的就診率。

中華民國診所協會全國聯合會理事長陳宏麟指出，台灣近年慢性病患者眾多，以糖尿病為例，不僅病患數提升、罹病年齡也不斷降低，但全國糖尿病患者規律回診率不到七成，使得慢性病的致死率也在逐漸攀升。

遠傳自主開發的「5G 遠距診療平台」採用雲端訂閱、以量計費，平板在手即可開診，支持醫院診所輕鬆佈署。平台完整串聯看診前、中、後所有服務流程，從預約掛號、報到、叫號、線上看診到繳費，皆可透過 APP 直接完成，醫師可於系統上自行彈性排班，民眾亦可上傳資料自主預約，還可自動錄影存檔，並可彈性配合各院所掛號、電子處方簽、領藥、線上繳費、虛擬健保卡流程，降低基層醫護人員繁瑣的人工作業流程。

遠傳「5G 遠距診療平台」為台灣首獲美國健康保險流通與責任法 (HIPAA，The Health Insurance Portability & Accountability Act) 合規性驗證，並取得 ISO27001、CSA STAR 雲端資安等多項認證，給予醫病雙方高規格保障，也陸續榮獲 2021 國家醫療品質獎、2022 國家新創獎、2022 數位轉型鼎革獎等多項殊榮。