NCC、中華電導入5G專網 囊括三分之二企業

中華電 (2412-TW) 在國家通訊傳播委員會 (NCC) 協助下，為文創、傳產企業數位轉型、建置 5G 企業專網，包括高雄流行音樂中心、中鋼等，中華電看好，目前國內三分之二企業導入公司的 5G 專網，隨著企業對 5G 專網需求持續提升，長期目標是維持領先地位。

中華電協助中鋼導入 5G 企業專網技術，並打造 5G 智慧軌道運輸應用，提供長達 900 公尺鋼渣運輸軌道的即時監測，與接渣作業的遠程控制應用，有效避免防範工安意外發生。

中鋼表示，透過危險作業遠程操控，可大幅降低鋼鐵業的高熱、噴濺等工安風險；5G 高速率、低延遲等特性，可即時將現場影像、數據回傳，提供作業人員完整視角，提高作業效率。

另外，藉由行車安全輔助系統提升廠區安全，接渣車輛在廠區內長距離移動時，如平交道柵欄放下後有異物闖入，系統會立即發出警告聲響並自動通知接渣車輛停止前進。5G 企業專網也能將行車影像及數據即時回傳至調度中心，透過人工智慧影像辨識，輔助駕駛監測車輛狀態，大幅提升行車安全。

中華電目前提供三種型式的 5G 企業專網服務，分別為專屬 1 型 (共享型) 採用邊緣雲技術，基地台可共享或專用，適合場域涵蓋較大的應用；專屬 2 型 (專用型)，為企業提供專屬 MEC 及基地台，適用於智慧文化展演、智慧工廠等領域，高流及中鋼即採用此方案；專屬 3 型 (獨立型)，採用專屬核心網路跟專屬基地台，適用於高資安要求，需完全控制 5G 網路的場域。

中華電依照不同企業需求，為客戶量身打造最適合的 5G 企業專網，搭配中華電信自主研發的 MEC 及網管系統，提升企業客戶對專網的客製化管理能力，協助客戶發揮 5G 專網的最大效益。