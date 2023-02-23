遠傳插旗下一代網路發展 與愛立信簽訂B5G AI永續MOU

遠傳 (4904-TW) 發展下一代技術 B5G(Beyond 5G)，與愛立信簽訂「B5G AI 創新應用與永續網路合作備忘錄」(MOU)，目標精進網路效能與用戶體驗，加速全球產業創新升級。

雙方將深化 B5G 網路前瞻技術合作，共同探索三大面向，包含 5G Advanced 網路技術演進、以 AI 打造智慧節能網路，以及藉由開放全球網路應用程式介面 (Application Programming Interface, API) 推升遠傳新經濟成長。

遠傳表示，從 5G、B5G 邁向 6G 發展，各國紛紛勾勒未來通訊情境與技術需求，包含因應元宇宙發展需要的 5G 獨立組網、整合邊緣運算、資安等技術，以及邁向淨零碳排的計畫。

遠傳與愛立信將持續發展 5G 獨立組網 (SA) 架構下的端到端 (End-to-end,E2E) 網路切片應用，包含智慧警政、智慧醫療等垂直場域，同時結合遠傳 5G 元宇宙加速器新創夥伴，展開 5G Advanced 下一代技術標準合作，以 5G SA 網路切片加速推動元宇宙沈浸式體驗應用。

在網路營運方面，雙方將持續以 AI 優化網路表現、能源效率，運用 AI 預測網路流量變化、動態調節能耗，並強化網路韌性，打造兼具優異用戶體驗、智慧節能的 5G 網路。

此外，遠傳與愛立信將攜手探索網路開放 API 領域，如透過位置和服務品質 API，與愛立信全球超過百萬名開發者社群合作，利用全球 API 具開放、直覺與可編程的特色，開發者社群能夠針對任何 5G 網路支援設備建立應用程式，打造創新的消費端與企業端應用服務，為遠傳新經濟注入成長動能，充分發揮 5G 潛能。

遠傳總經理井琪表示，5G 已成為全球產業大規模商業轉型和數位化的關鍵推手，遠傳長期投入 5G 各項創新技術、應用與網路研發，此次與愛立信簽署 B5G AI 創新應用與永續網路 MOU，將攜手推動 5G 邁向下一進程。

此外，透過愛立信領先全球的網路技術，結合遠傳新經濟布局、豐富的垂直場域建置經驗與遠傳 5G 元宇宙加速器生態圈能量，率先佈局下一世代多元應用場景，並運用 AI 提升消費者、企業的 5G 體驗，同時大幅降低能耗。

台灣愛立信總經理周大企指出，愛立信與遠傳長期攜手合作，創下許多 5G 里程碑，包括 2021 年完成全球首次 5G 動態網路切片測試，開啟 5G 網路切片新紀元，未來將持續透過 5G Advanced 技術合作，以 SA 網路切片釋放 5G 潛能，同時以 AI 打造智慧節能網路，為台灣市場提供高品質、具韌性的優質 5G 服務，達成淨零排放的目標。

愛立信資深副總裁暨東北亞區總裁柯瑞東 (Chris Houghton) 特別訪台，見證與遠傳簽署 B5G MOU 的重要時刻，他提到，行動網路是國家關鍵基礎設施，期待透過在 B5G 先進網路技術上的深度合作，加速推動台灣產業數位升級，打造更永續環保的社會。

遠傳與愛立信為最堅實的 5G 合作伙伴，攜手完成多項全台第一、世界第一的殊榮，包含一起打造全台第一個 5G SA 結合網路切片商用案例「5G 智慧巡邏車」，將於本月底於 2023 MWC 大展亮相。

此外，雙方攜手於 2021 年完成全球首次 5G 獨立組網多切片測試、去年更完成全球電信業首創「5G ONF 本地佈署端到端開源網路測試環境」，推動全球 5G 網路和商業模式創新轉型。未來，遠傳將持續接軌國際頂尖技術，精進網路性能與用戶體驗，全力推動 5G 邁向新階段，成為消費者、企業客戶的最佳數位夥伴。