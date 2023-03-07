鉅亨速報 - Factset 最新調查：美律(2439-TW)EPS預估下修至6.25元，預估目標價為83元

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對美律(2439-TW)做出2023年EPS預估：中位數由6.8元下修至6.25元，其中最高估值7.15元，最低估值5.17元，預估目標價為83元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|7.15
|8.16
|最低值
|5.17
|6.71
|平均值
|6.4
|7.44
|中位數
|6.25
|7.44
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|38,339,000
|42,636,582.51
|最低值
|36,783,000
|37,326,000
|平均值
|37,696,161.18
|39,981,291.26
|中位數
|38,120,805.89
|39,981,291.26
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|6.81
|5.4
|6.39
|12.51
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|35,398,690
|36,182,719
|34,444,819
|36,397,793
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/2439/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。