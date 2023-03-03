〈美律法說〉今年營運逐季揚、優於去年 追求獲利成長

電聲元件廠美律 (2439-TW) 今 (3) 日召開法說，展望今年，總裁黃朝豊表示，今年營運追求獲利成長、優化客戶及分散產品風險，儘管下半年訂單能見度低，但仍期待逐季走揚，全年將優於去年。

黃朝豊指出，今年第一季受到過年工作天數減少、消費型產品進入傳統淡季，營收將會呈現季減，不過去年第一季因遇上晶片短缺、疫情衝擊越南與深圳產能，基期較低，本季營收將優於去年同期。

獲利方面，第一季因春節放假時間長，產能稼動率低、台幣升值等不利因素下，本季獲利將比上季下滑。

各產品線表現方面，耳機去年第一季因越南與深圳廠受到疫情影響，本季營收有望顯著優於去年同期，不過電競耳機客戶持續消化庫存，預期要等到下半年才會重啟拉貨，電競耳機單季業績呈現雙減。

黃朝豊說，過去全球前三大電競品牌都是美律客戶，今年將有機會增加兩個新客戶，涵蓋全球前五大，目前已拿下第四大電競品牌訂單，第五大則正在報價中。

揚聲器方面，黃朝豊提到，去年 10 月在中國鄭州疫情影響手機組裝廠產能，手機揚聲器拉貨力道減少，隨著中國解封、產能恢復，需求遞延至本季，揚聲器第一季營收將優於去年同期，但會比上季下滑。

麥克風同樣會優於去年同期，主要原因是中國解封後，醫療助聽器需求明顯好轉，訂單爆量，旗下在中國市場的自有品牌，第一季業績是去年全年的一倍，加上美國 FDA 去年核准助聽器可在 OTC 市場 (非處方) 銷售，目前也接獲 ODM 代工訂單。

展望全年，黃朝豊表示，今年仍力拚優於去年，不過升息、經濟衰退疑慮仍在，客戶下單力道也較為保守，下半年訂單能見度偏低。