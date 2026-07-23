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鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑(1301-TW)EPS預估上修至2.43元，預估目標價為67.5元

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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對台塑(1301-TW)做出2026年EPS預估：中位數由2.29元上修至2.43元，其中最高估值3.73元，最低估值1.74元，預估目標價為67.5元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值3.73(3.73)4.043.98
最低值1.74(1.11)0.463.98
平均值2.56(2.38)2.233.98
中位數2.43(2.29)2.043.98

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值186,597,000200,658,000189,812,610
最低值170,680,000174,176,000189,812,610
平均值179,091,580189,063,350189,812,610
中位數180,179,000191,793,000189,812,610

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS-10,048,659-1,231,7657,337,70936,142,868
營業收入
(單位：新台幣千元)		175,411,403200,040,347199,138,777251,647,354

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1301/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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