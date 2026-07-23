鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑(1301-TW)EPS預估上修至2.43元，預估目標價為67.5元
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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對台塑(1301-TW)做出2026年EPS預估：中位數由2.29元上修至2.43元，其中最高估值3.73元，最低估值1.74元，預估目標價為67.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|3.73(3.73)
|4.04
|3.98
|最低值
|1.74(1.11)
|0.46
|3.98
|平均值
|2.56(2.38)
|2.23
|3.98
|中位數
|2.43(2.29)
|2.04
|3.98
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|186,597,000
|200,658,000
|189,812,610
|最低值
|170,680,000
|174,176,000
|189,812,610
|平均值
|179,091,580
|189,063,350
|189,812,610
|中位數
|180,179,000
|191,793,000
|189,812,610
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|-10,048,659
|-1,231,765
|7,337,709
|36,142,868
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|175,411,403
|200,040,347
|199,138,777
|251,647,354
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1301/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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