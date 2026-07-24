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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對致茂(2360-TW)做出2026年EPS預估：中位數由42.06元上修至42.31元，其中最高估值46.95元，最低估值38.3元，預估目標價為2725元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|46.95(46.95)
|82.08
|131.63
|最低值
|38.3(38.3)
|55.57
|65.07
|平均值
|42.56(42.5)
|64.17
|83.8
|中位數
|42.31(42.06)
|62.27
|77.43
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|56,169,000
|96,689,000
|144,623,000
|最低值
|47,010,000
|64,155,000
|77,450,180
|平均值
|51,946,610
|72,414,140
|92,553,360
|中位數
|52,103,330
|70,164,000
|88,283,000
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|11,692,052
|5,264,251
|3,979,247
|5,105,824
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|28,310,935
|21,603,837
|18,676,043
|22,067,242
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2360/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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