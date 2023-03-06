電聲元件營收兩樣情 致伸累計下滑 美律年增逾2成

電聲元件廠今 (6) 日公告營收，致伸 (4915-TW) 前 2 月營收 85.77 億元，年減 21.67%；美律 (2439-TW) 累計營收 46.3 億元，年增 20.92%。

致伸 2 月營收 45.3 億元，月增 12.1%、年減 10.6%。公司表示，營收較去年衰退主因是消費者需求較為疲弱，品牌客戶現階段以調整庫存為首要目標，導致今年首季的淡季效應較往年明顯。

獲利方面，致伸三感合一產品組合的多元與優化及新產品逐漸達到經濟規模，2023 獲利率將提高，全年獲利將呈現年增長，獲利和營收一樣有機會在第一季落底後逐季往上。

各產品線部分，致伸智慧物聯方面，安全監控持續增加客戶數目，也將陸續推出新案而有較顯著的貢獻，汽車電子 (ADAS/AVAS) 持續開發新客戶與新案，B2B 相機有 IOT，無人商店與無人機等新應用挹注，預期 2023 年因產品組合持續優化，獲利率提高，全年獲利年增率將有望優於營收年增率。

美律 2 月營收 19.35 億元，月減 28.17%、年增 33.08%；前 2 月營收 46.3 億元，年增 20.92%。

展望今年，美律表示，今年營運追求獲利成長、優化客戶及分散產品風險，儘管下半年訂單能見度低，但仍期待逐季走揚，全年將優於去年。

另外，今年第一季受到過年工作天數減少、消費型產品進入傳統淡季，營收將會呈現季減，不過去年第一季因遇上晶片短缺、疫情衝擊越南與深圳產能，基期較低，本季營收將優於去年同期。

獲利方面，第一季因春節放假時間長，產能稼動率低、台幣升值等不利因素下，本季獲利將比上季下滑。