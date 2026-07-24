鉅亨速報 - Factset 最新調查：英業達(2356-TW)EPS預估下修至3.17元，預估目標價為56元
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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對英業達(2356-TW)做出2026年EPS預估：中位數由3.19元下修至3.17元，其中最高估值3.63元，最低估值2.93元，預估目標價為56元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|3.63(3.63)
|4.34
|4.53
|最低值
|2.93(2.93)
|3.23
|3.81
|平均值
|3.2(3.23)
|3.91
|4.18
|中位數
|3.17(3.19)
|4.05
|4.19
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|943,746,000
|1,099,613,000
|1,247,931,640
|最低值
|817,759,070
|789,716,320
|833,035,120
|平均值
|876,446,010
|987,906,100
|1,012,430,260
|中位數
|871,500,000
|995,520,000
|956,324,020
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|8,695,754
|7,267,407
|6,130,732
|6,128,786
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|691,190,326
|646,261,954
|514,746,200
|541,750,850
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2356/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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