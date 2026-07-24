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鉅亨速報 - Factset 最新調查：英業達(2356-TW)EPS預估下修至3.17元，預估目標價為56元

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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對英業達(2356-TW)做出2026年EPS預估：中位數由3.19元下修至3.17元，其中最高估值3.63元，最低估值2.93元，預估目標價為56元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值3.63(3.63)4.344.53
最低值2.93(2.93)3.233.81
平均值3.2(3.23)3.914.18
中位數3.17(3.19)4.054.19

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值943,746,0001,099,613,0001,247,931,640
最低值817,759,070789,716,320833,035,120
平均值876,446,010987,906,1001,012,430,260
中位數871,500,000995,520,000956,324,020

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS8,695,7547,267,4076,130,7326,128,786
營業收入
(單位：新台幣千元)		691,190,326646,261,954514,746,200541,750,850

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2356/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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