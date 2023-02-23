美律去年Q4獲利探七年低 全年每股賺6.81元登三年高

電聲元件廠美律 (2439-TW) 受到終端需求疲弱影響，去年第四季雙率雙降，稅後純益也降至 3.66 億元，季減 37.55%、年減 32.03%，每股純益 1.71 元，探七年同期低點；不過在產品組合優化下，去年全年純益仍成長、達 14.55 億元，每股賺 6.81 元，登三年高。

美律去年第四季營收 243.48 億元，季增 120.34%、年增 106.07%；毛利率 5.31%，季減 7.18 個百分點、年減 7.03 個百分點；營益率 1.71%，季減 1.96 個百分點、年減 4.49 個百分點；稅後純益 3.66 億元，季減 37.55%、年減 32.03%，每股純益 1.71 元。

去年營運方面，全年營收達 353.99 億元，年減 2.17%；毛利率 12.86%，年增 0.77 個百分點；營益率 3.03%，與前年相當；稅後純益 14.55 億元，年增 28.97%，每股純益 6.81 元。

展望今年，美律認為，整體還不太明確，雖然因為不景氣，多數終端產品銷售不佳，不過高階機種較不受影響，而美律產品都是中高階機種，預期第一季營運與過去同期相比，會是比較好的季度。

另外，電競市場從去年下半年開始低迷，預期第一季庫存去化告一段落後，第二季有望開始好轉。