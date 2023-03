美律響應國際愛耳日 全台逾7成民眾耳力不佳

電聲大廠美律 (2439-TW) 表示, 3 月 3 日是國際愛耳日,呼應 WHO 的口號「Ear and hearing care for all! Let’s make it a reality」,不過台灣有超過 75% 民眾近三個月出現耳朵異常狀況,且習慣在吵雜環境中將耳機音量調大,恐有聽力損傷風險。

根據衛福部資料顯示,台灣每 100 人就有 1 人有輕度聽力問題。美律表示,聽力損傷可分為輕度 (俗稱微聽損)、中度、中重度、重度以及全聾。其中,微聽損全名「輕微聽力損失」,是較為輕微的聽力受損,雖然一般情況中微聽損患者仍可聽到聲音、與他人進行正常溝通,但在特殊情境中,微聽損患者的聽力會受到影響。

美律指出,音量高於 85 分貝就會對耳朵造成傷害,一般最常忽略的就是搭乘捷運時,將耳機音量調大至蓋住外界噪音,其音量可能已近 100 分貝,長期會對聽力造成傷害,此外,在學生下課的教室等吵雜環境,戴上耳機並將音量調到最大,也都會造成耳朵負擔。

電聲產品事業部處長吳夢璠表示,聲音是否會損傷聽力,主要取決於三大要素,包括聲音大小、時間長短及離噪音源距離,而國際上對於聲音的安全標準是 85dB(分貝),若無法得知耳機分貝數大小,建議遵循 66 法則,也就是不超過播放設備之音量的 60%,同時連續使用耳機 60 分鐘應該要休息一下。