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鉅亨速報 - Factset 最新調查：中鋼(2002-TW)EPS預估上修至0.15元，預估目標價為22元

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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對中鋼(2002-TW)做出2026年EPS預估：中位數由0.14元上修至0.15元，其中最高估值0.5元，最低估值-0.24元，預估目標價為22元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值0.5(0.5)0.751.05
最低值-0.24(-0.24)0.260.3
平均值0.13(0.13)0.450.57
中位數0.15(0.14)0.390.47

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值354,520,000349,945,000348,999,190
最低值309,912,920312,883,850311,073,380
平均值334,692,390332,864,550329,832,740
中位數336,697,000328,138,600329,629,200

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS-4,349,1851,978,3521,681,67917,783,775
營業收入
(單位：新台幣千元)		317,155,264360,535,714363,326,498449,567,488

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2002/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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