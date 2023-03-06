經過疫情期間調整 美企摸索合理勞工薪資水平

在新冠疫情最嚴重的勞力緊縮時期，連鎖便利店 Sprint Mart 在美國南部的分店很難找到員工，因為大多數勞工都流向薪資更高的亞馬遜 (AMZN-US) 營運中心或選擇更具彈性的自由業。

經過 2 年時間，雖連續加薪 20-30% 並推出全新的自選班表軟體，但 Sprint Mart 人力資源主管麥金尼 (Chris McKinney) 表示，該公司已使出渾身解數，員工總數穩定在大約 1400 人，並擁有足夠的求職申請人數以汰舊換新。

在 Fed 尋求抑制通貨膨脹並不停升息的過程中，Sprint Mart 一直在鼓勵勞工重回深受疫情衝擊的一線服務工作。

以主席鮑爾為首的 Fed 官員特別指出，整體服務業的招聘和工資趨勢是通膨的核心，也是貨幣政策的核心。雖然對於工資成長直接影響物價上漲的程度存在分歧，但鮑爾特別表示，最近的工資成長速度並不符合 Fed 的通膨定義。

符合通膨定義須為個人消費支出 (PCE) 物價指數年增 2%；但截至 1 月該指數年增率為 5.4%。

隨著企業逐步達成在後疫情經濟中保持競爭力所需的工資、福利和工作條件調整，正如麥金尼所說，情況可能正在朝 Fed 的目標緩慢改善。

亞特蘭大 Fed 總裁博斯蒂克上周表示，企業「希望擁有更多而非更少員工；這是個普遍的主張」。 然而，他們也「預計會放慢工資成長的步伐，並最終期望工資成長正常化；目前市場逐漸達成共識，目前雖仍處於追趕模式，但已見減弱。」

雖然就業市場仍然緊張，勞工需求比可用勞工多出數百萬，但亞特蘭大 Fed 副行長兼資深經濟學家威利斯 (Jon Willis) 表示，最近的數據和調查有充分理由認為工資成長將繼續放緩。

他說，經過疫情時期的調整後，企業「非常清楚它們並不想讓工資與長期計畫脫節太多」。最近選擇兼職工作的人數激增等數據顯示，公司正在利用工作時間的彈性和工資以外的其他激勵措施來吸引員工。

高盛最近一項研究得出結論，即使目前失業率處於 3.4% 的低水準，工資增長仍應繼續放緩。高盛經濟學家亞貝卡西斯 (Manuel Abecasis) 寫道，一旦疫情相關的調整結束，企業將不必在最新基礎上永久增加員工激勵措施。在較低通膨、職位空缺緩慢但穩定的下降，以及疫情調整的結束之間，工資成長應該會在明年年底前降至 3.5% 的年增率，這被認為更符合 Fed 的通膨目標。