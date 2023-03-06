加密銀行Silvergate盤前跌逾10% 拖累加密股走跌

加密貨幣股周一（6 日）美股盤前全面走跌，此前為加密業務提供銀行服務的業者 Silvergate Capital 關閉加密支付網絡，懷疑能否保持其業務的可行性。Silvergate 美股盤前跌逾 10%。

截稿前，Silvergate 美股盤前下跌 10.40%，每股暫報 5.17 美元。根據 CoinGecko 數據，比特幣 24 小時內下跌 0.2%，報 22,368 美元；以太幣下跌 0.3%，報 1,563.96 美元。

Silvergate 上周五表示，以做出「基於風險的決定」立即停止 Silvergate Exchange Network（SEN）。加密貨幣貸款同行 Signature Bank(SBNY-US) 盤前下跌 3%，加密貨幣交易所 Coinbase Global(COIN-US) 和比特幣礦機製造商億邦通信科技有限公司 (EBON-US) 均下跌 1%。

經紀公司伯恩斯坦的分析師在一份產業報告中表示：「加密市場對 Silvergate 銀行的負面消息做出反應，比特幣和以太幣上周都下跌 4.8%。」

包括 Coinbase Global 和 Galaxy Digital 在內一系列加密貨幣重量級公司已放棄 Silvergate 作為其銀行合作夥伴，此前 Silvergate 的最新文件引發人們對其能否繼續經營能力的質疑。

Silvergate Capital 股價上周五創每股 4.86 美元的歷史新低，自 2021 年 11 月創紀錄收盤以來跌近 98%，公司市值蒸發逾 70 億美元。

去年 11 月，Sam Bankman-Fried 的加密貨幣交易所 FTX 倒閉，導致投資人在去年最後 3 個月從 Silvergate 撤出 80 億美元存款。此後，該公司一直在努力維持營運。Silvergate 上季淨損 10 億美元。