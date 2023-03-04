鉅亨速報 - Factset 最新調查：長榮(2603-TW)EPS預估下修至15.28元，預估目標價為154.85元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對長榮(2603-TW)做出2023年EPS預估：中位數由17.8元下修至15.28元，其中最高估值46.89元，最低估值1.89元，預估目標價為154.85元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|46.89
|8.92
|最低值
|1.89
|-0.38
|平均值
|20.48
|4.27
|中位數
|15.28
|4.27
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|321,470,000
|255,526,000
|最低值
|250,615,848.43
|223,975,000
|平均值
|276,868,569.69
|239,750,500
|中位數
|272,800,000
|239,750,500
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|45.57
|5.06
|0.02
|0.07
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|489,406,832
|207,077,912
|190,589,281
|169,236,653
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/2603/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。