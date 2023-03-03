光電股強勢、台積電壓盤 台股小漲9點收15608點 周線連2紅

有聯準會官員釋出鴿派訊號，使得升息預期稍稍降溫，台股今 (3) 日開高，一度漲逾百點，站上 15700 點關卡，傳產股普遍走揚，光電及軍工概念股成為多頭指標，但台積電翻黑壓盤，加權指數終場小漲 9.7 點或 0.06%，收在 15608.42 點，成交值 2375.22 億元。台股周線連 2 紅，本周累計上漲 104.63 點。

櫃買指數終場上漲 0.58 點或 0.28%，收在 208.02 點，成交值 770.83 億元。上市櫃成交值合計 3146.05 億元。

觀察主要權值股表現，台積電開高走低，終場翻黑收 516 元，聯發科漲勢收斂以平盤作收，而聯電、國巨、研華、大立光等電子指標股仍獲資金點火；電信三雄同受買盤青睞，中華電漲近 1%；ABF 載板雙雄也表現不俗，南電大漲逾 3%。

群創法說會釋出正向展望，預估第二季各尺寸面板價格可望全面回升，並透露已有客戶提前洽談下半年黑五購物節訂單，今天吸引買盤進駐，放量大漲近半根停板，終場收 15.05 元，友達同步勁揚近 4%，中小尺寸面板廠彩晶、凌巨分別大漲 7%、3%。偏光板雙雄明基材、誠美材連袂走揚，約漲 1-3%。

光電族群整體表現強勢，包括光學股及 LED 股，大立光、玉晶光今天上漲近 1%，先進光直奔漲停，聯一光、揚明光、亞光、佳凌、中揚光等均漲勢凌厲；LED 大廠富采強漲近半根停板，光鼎、宏齊、鼎元、億光、佰鴻等都表現不俗。

美國擴大對中制裁，將 28 間中國企業列入實體清單，此外，台灣安控廠搶攻美國國防授權法案 (NDAA) 商機，今天吸引買盤進駐，奇偶、晶睿雙雄亮燈漲停，勝品逆勢翻紅、一舉衝上漲停，昇銳也一度大漲 7%。

航太國家隊成形，軍工概念股再添話題，其中，縮時相機大廠邑錡與雷虎簽署無人機載具相機開發合作備忘錄，邑錡股價強勢攻上漲停板，雷虎收漲 1.6%。

近來 AI 人工智慧掀起疑慮，資服族群今天成為多頭焦點，其中，緯軟去年營收、獲利雙創新高，在買盤追捧下，股價直奔漲停，宏碁資訊同步噴出漲停，安碁資訊漲停打開、漲幅收斂至 5%，偉康科技、智聯服務等也都強勢表態。