台股虎頭蛇尾險守15600點 三大法人土洋對作小買7.58億元

台股今 (3) 日表現虎頭蛇尾，早盤一度漲逾百點、攻上 15700 點，光電族群成為多頭指標，航運股也扮演撐盤要角，但台積電、聯發科股價變臉，拖累加權指數漲幅收斂，終場小漲 9 點，收在 15608 點。三大法人呈現土洋對作，合計小買 7.58 億元。

台股周線連 2 紅，本周累計上漲 104.63 點。觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 21.14 億元，為連續 4 個交易日賣超；投信續挺台股，買超 28.06 億元，寫下連 10 買紀錄；自營商終止連 3 賣，轉為買超 6.6 億元。三大法人合計買超 7.58 億元。

權王台積電股價開高走低，終場翻黑收 516 元，聯發科漲勢收斂、以平盤作收，而聯電、國巨、研華等電子指標股仍獲買盤力挺；電信三雄同受買盤青睞，中華電漲近 1%；ABF 載板雙雄也表現不俗，南電大漲逾 3%。

群創法說會釋出正向展望，預估第二季各尺寸面板價格可望全面回升，並透露已有客戶提前洽談下半年黑五購物節訂單，今天吸引買盤進駐，放量大漲近半根停板，終場收 15.05 元，友達同步勁揚近 4%，中小尺寸面板廠彩晶、凌巨分別大漲 7%、3%；偏光板雙雄明基材、誠美材連袂走揚。上市光電類股指數今天勁揚 2.29%。

除面板外，光學及 LED 股也獲資金點火，大立光、玉晶光收漲近 1%，先進光直奔漲停，聯一光、揚明光、亞光、佳凌、中揚光等均漲勢凌厲；LED 大廠富采強漲近半根停板，光鼎、宏齊、鼎元、億光、佰鴻等都表現不俗。

航運族群早盤呈現多空拉鋸，不過，貨櫃三雄股價回穩，長榮、陽明分別上漲 1%、2%，散裝航運股漲幅也進一步擴大，四維航、新興大漲超過 3%，台航、慧洋 - KY 也上漲 1-2%，其他包括台驊投控、遠雄港、漢翔、宅配通、榮運等都在盤上表現。上市航運類股指數終場上漲 1.11%。

美國擴大對中制裁，將 28 間中國企業列入實體清單，台灣安控股逆勢吸引買盤進駐，晶睿、奇偶雙雄亮燈漲停，勝品也逆勢翻紅、一舉衝上漲停板，昇銳一度大漲 7%。此外，AI 人工智慧近來掀起疑慮，資服族群也成為多頭焦點，緯軟在買盤追捧下，股價直奔漲停，宏碁資訊同步噴漲停，安碁資訊漲停打開、漲幅縮至 5%，偉康科技、智聯服務等都強勢表態。