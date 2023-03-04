Fed貨幣政策報告：堅定恢復物價穩定 持續升息是適合之舉

美國聯準會（Fed）周五（3 日）公布半年度《貨幣政策報告》，內容表示央行堅定把通膨恢復到 2% 目標，並且認為持續升息是適當的。

儘管該份報告主要是對近其經濟發展和 Fed 政策會議的回顧總結，但它還是透露一些跡象，表明 Fed 預估隨時間推移，消費者支出成長將放緩（目前依然強勁），家庭將消耗新冠疫情期間累積的儲蓄。

在貨幣政策立場方面 Fed 表示需要進一步升息才能恢復物價穩定，而為能獲得足夠限制經濟成長的貨幣政策立場，利率持續上調將是合適的。此前，有鑒於貨幣政策的累積收緊以及對經濟通膨影響的延後，聯邦公開市場委員會（FOMC）在去年 12 月和今年 1 月陸續放慢升息步伐。

展望未來，報告提到，Fed 會繼續上調聯邦基金利率，繼續「大幅減少」對美國公債和機構證券持有，繼續監測未來勞動力市場狀況、通膨壓力和通膨預期，以及金融和國際發展等各項數據「對經濟前景評估的影響」，並可能根據經濟和金融發展「調整縮表進程」。

在報告的總結陳述中，Fed 表示；「儘管自 2022 年中旬以來，隨著供應瓶頸緩解和能源價格下跌，美國通膨有所放緩，但仍遠高於 2% 的目標。勞動力市場仍然極度緊張，就業增長強勁，失業率處於歷史低位，實質薪資成長雖放緩但仍處高位。實質國內生產毛額（GDP）成長在去年下半年回升，但經濟的潛在動力可能仍然低迷。為了使通膨率回到 2%，可能需要一段時間低於趨勢水準的經濟成長率，以及勞動力市場狀況的的軟化。」

在描述通膨時，報告指出，食品價格通膨放緩但仍居高不下，核心商品價格走軟反映供應瓶頸的緩解和進口價格下降，但核心服務價格通膨保持高漲。不過，短期通膨預期已部分扭轉之前的成長趨勢，長期通膨預期仍受到控制，這些市場指標顯示高通膨並不會成為持久狀態。

在描述勞動力市場時，報告稱其「仍然極度緊張」，體現在勞動力需求非常強勁，勞動力供應僅略有增加，薪資成長放緩但仍處於高位，與新冠疫情前的預期水準相比，「勞動力供應嚴重短缺」，而且由於疫情引發的退休潮和人口成長放緩，勞動力參與率可能仍遠低於疫情前的水準

報告坦言，在去年迅速升息和縮表之下，美國的 GDP 增長態勢已放緩。不包括淨出口和庫存投資等波動較大支出類別，「私人國內最終需求」指標在去年上半年和下半年均以低速成長。最近幾個月的製造業生產下滑，房地產市場也因房貸利率上升而繼續萎縮。

一些分析注意到，Fed 提到自去年 6 月的上份報告以來，央行共升息 300 個基點，不僅令「美國金融狀況進一步收緊，並且比一年前明顯收緊」，也讓市場對未來一年利率路徑的預期明顯上移，大幅推漲公債殖利率，並暗示貨幣政策的影響在某些經濟領域正在加劇。

有分析評論指出，Fed 沒有試圖通過這份報告發出任何訊號，但它很好地回顧 Fed 的擔憂，即「勞動力市場仍然供不應求，經濟增長可能需要進一步放緩以抑制價格，通膨仍然遠高於 2% 的目標」，這都代表升息周期還遠未結束。

另外，Fed 主席鮑爾將於 3 月 7、8 兩日分別出席美國參議院銀行、住房和城市事務委員會，以及眾議員金融服務委員會的聽證會，這是他自去年 11 月期中選舉導致共和黨奪取眾議院多數席位後的首次國會聽證。