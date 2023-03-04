〈美股盤後〉美債殖利率回落 道瓊升逾380點 周線4連黑止步

隨著 10 年期美債殖利率跌破 4%，美股主指週五 (3 日) 集體收高。道瓊工業指數漲超 380 點，那斯達克綜合指數揚升近 2%，標普 500 指數走高超 0.6%，費城半導體指數收紅近 1.5%。

一週來看，道瓊本週漲幅達 1.75%，結束連續 4 週的跌勢。標普週線收紅 1.90%，那指週漲幅達 2.58%。

政經方面，美國聯準會週五公布半年度《貨幣政策報告》顯示，美國央行堅定把通膨恢復到 2% 目標，並且認為持續升息是適當的。

波士頓聯準銀行總裁柯林斯 (Susan Collins) 週五指出，包括消費者物價 (CPI) 、生產者物價指數 (PPI) 在內的一系列通膨數據及持續強勁的勞動力市場指標使其確信，聯準會需要進一步升息，以紓解通膨過高問題。

阿拉伯聯合大公國 (阿聯) 週五傳出考慮退出石油輸出國組織 (OPEC)，促使國際油價下滑，但不久後，阿聯官員出面澄清沒有退出 OPEC 計畫，國際油價轉漲。

美國再次擴大對中國制裁，美國商務部週四宣布，將中國 28 個實體列入象徵貿易制裁的實體清單，包括伺服器巨頭浪潮集團、CPU 晶片製造商龍芯中科。另有 1 家台灣企業新德科技也被列入商務部的黑名單中，被指涉入俄國軍事產業或與俄軍發展有關，因而遭到制裁。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.75 億例，死亡數突破 687 萬例。

週五 (3 日) 美股四大指數表現：

標普 11 個板塊集體收高，資訊科技、非必需消費品和通訊服務領漲。 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王齊揚。蘋果 (AAPL-US) 漲 3.51%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.79%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.66%；Meta (META-US) 暴漲 6.14%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 3.01%。

道瓊成分股逾半收高。波音 (BA-US) 上漲 2.4%；高盛 (GS-US) 上漲 2.29%；迪士尼 (DIS-US) 上漲 2.24%；Visa (V-US) 上漲 2.15%；可口可樂 (KO-US) 跌 0.47%。

費半成分股普遍收紅。NVIDIA (NVDA-US) 上漲 2.47%；AMD (AMD-US) 上漲 1.34%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 0.43%；德儀 (TXN-US) 上漲 0.92%；英特爾 (INTC-US) 上漲 0.76%；高通 (QCOM-US) 跌 0.15%；美光 (MU-US) 上漲 0.62%。

台股 ADR 全數收高。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.85%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.08%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.44%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.43%。

企業新聞

Meta (META-US) 暴漲 6.14% 至每股 185.25 美元。 Meta 週五再次宣布調降 Quest Pro，降低進入虛擬實境、元宇宙門檻，巴克萊銀行將 Meta 列為人工智慧 (AI) 受益企業之一，而摩根士丹利將該公司列為 AI 領域投資首選，稱該技術正處於轉折點。

蘋果 (AAPL-US) 揚升 3.51% 至每股 151.03 美元。投資銀行摩根士丹利 (Morgan Stanley) 八個月來首次上調蘋果的價格目標，這是基於其對新品發布和可能的 iPhone 訂閱計畫的預期。

好市多 (Costco) (COST-US) 下滑 2.15% 至每股 475.26 美元。 好市多公布 2023 財年第二季財報，營收年增 6.5% 至 552.7 億美元、低於市場預期，營收已連兩季未達標。

通訊晶片大廠博通 (AVGO-US) 走高 5.70% 至每股 632.76 美元。博通週四公布上季業績表現優於預期，並給出樂觀的營收展望，顯示企業在網路基礎設施方面的投資支出仍持續成長

Alphabet (GOOGL-US) 收紅 1.79% 至每股 93.65 美元。Google 台灣傳出於 3 月 1 日啟動裁員，180 人恐遭到波及，Google 官方回應，因應先前公布的全球性人力精簡政策，台灣也有符合當地規範的相應異動。

亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 3.01% 至每股 94.90 美元。亞馬遜正在暫停其位於北維吉尼亞第二總部的建設，作出這一決定之際，公司正進行有史以來最大規模的裁員和重新評估辦公空間需求以考慮遠端工作。

經濟數據

美國 2 月 ISM 非製造業指數報 55.1，預期 54.5，前值 55.2

華爾街分析

市場聚焦下週的非農就業報告上，以尋找經濟是否能夠承受更多升息的線索，BMO 財富管理首席投資策略師 Yung-Yu Ma 認為：「此時此刻，股市對債市殖利率走勢非常敏感，並且正在尋找喘息的機會。在上個月艱難的數據之後，人們對即將發布的就業和通膨數據感到緊張。」

TD Securities 全球利率策略主管 Priya Misra 預估：「交易員仍然樂觀，因為即使是最鷹派的聯準會官員也沒有暗示終點利率可能需要超過已確定的水平，預期聯準會將保持在 5.5%，但這還必須看看第二季的數據如何演變。」

Misra 補充道：「強勁的數據並不意味著聯準會的持續緊縮政策沒有奏效，這需要很長時間。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主