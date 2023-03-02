美國2月ISM製造業指數報47.7 連續第四個月萎縮

美國周三（1 日）公布的 2 月 ISM 製造業指數報 47.7，連續第四個月萎縮，低於市場預期的 48，但略高於前值 47.4。不過有跡象顯示工廠活動開始穩定，新訂單指標從逾兩年半低點回升。

美國 2 月 ISM 製造業指數連續第四個月萎縮。(圖：ZeroHedge)

2 月美國 ISM 製造業指數細項：

新訂單指數報 47.0，前值 42.5

生產指數報 47.3，前值 48.0

僱傭指數報 49.1，前值 50.6

供應商交貨指數報 45.2，前值 45.6

存貨指數報 50.1，前值 50.2

客戶端存貨指數報 46.9，前值 47.4

價格指數報 51.3，前值 44.5

未完成訂單指數報 45.1，前值 43.4

出口訂單指數報 49.9，前值 49.4

原物料進口指數報 49.9，前值 47.8

(圖：ISM)

觀察指數細項，新訂單指數從上月的 2020 年 5 月以來新低 42.5 躍升至 47；未完成訂單指數自上月的 43.4 升至 45.1，顯示訂單數量也有所改善，不過仍處在低水準區間。2 月供應商交貨指數報 45.2，前值為 45.6，變化不大。該指數低於 50 表明工廠交貨速度提升。

值得注意的是，2 月價格指數自上月的 44.5 勁升至 51.3，意味著通膨可能會在一段時間內保持高峰。儘管供應改善、需求疲軟，但通膨仍持續升溫，美國 1 月消費者物價指數（CPI）和生產者物價指數（PPI）均出現單月大幅成長情形。

就業方面，2 月僱傭指數自上月的 50.6 降至 49.1，低於 50 榮枯線，意味著就業市場降溫。不過該指數上下波動並不能很好的預測製造業就業人數，工廠的就業情形大多是以穩健的速度成長。

對於製造業來說，這次的數據可能案是最糟糕的時期已經過去，2 月製造業指數較前月有所改善。另外美國商務部日前公布的數據顯示，1 月關鍵生產資本財訂單創 5 個月以來最大增幅，而所謂核心資本財訂單量也出現反彈，美國 1 月耐久財支出也反彈成長。

然而，由於美國聯準會（Fed）預估將繼續提高利率，製造業不太可能迅速好轉。美元過去對美國主要貿易夥伴的貨幣升值以及全球需求疲軟也削弱製造業。

同日公布的另一項數據顯示，美國 2 月採購經理人指數（PMI）終值報 47.3，略低於市場預期的 47.8，不過高於前值 46.9。

標普全球首席經濟學家威廉森（Chris Williamson）表示，美國 2 月製造業仍面臨巨大壓力。儘管當月 PMI 略有上升，但仍為新冠疫情封鎖數月以來最嚴重下滑。

威廉森還指指出，報告的好消息是工廠就業成長略有加快，企業在填補職缺方面取得進展，另外供應鏈的改善有助降低投入成本通膨。

然而，不斷上升的薪資壓力和企業提高利潤率的努力，意味著出廠產品的平均價格再次大幅上漲且通膨率連續第二個月加速，暗示物價壓力仍居高不下。