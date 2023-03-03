〈美股早盤〉市場情緒改善 公債殖利率回落 主要指數開高

美國公債殖利率下滑，原因是投資人對全球經濟潛在強勁的跡象感到欣慰，美股主要指數周五（3 日）開高。截稿前，道瓊工業指數漲逾 50 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數漲近 70 點或近 0.6%，標普 500 指數漲近 0.4%，費城半導體指數跌 0.14%。

美股開盤前，標普 500 指數期貨小幅走高，此前該指數周四收復一周的失地。以科技股為主的那斯達克指數期貨也出現上漲。美國公債殖利率整體走高，其中 10 年其基準值利率在連續三天走揚後下滑 6 個基點至 3.99%，美元兌一籃子貨幣也出現回落，在連續四周上漲後，本周可能下跌。

美國日前公布數據顯示，就業市場將繼續保持彈性，替聯準會（Fed）繼續收緊政策提供支撐。上月有關就業市場的話題導致幾乎所有主要資產出現虧損。不過每股 3 月迄今已成功守住漲勢，儘管一系列高漲的通膨數據和強勁的就業市場數據令投資人加大對利率可能觸頂的押注。

與此同時，中國日前公布 2 月的製造業數據超預期表現也提振市場周五的風險情緒。不過，由於投資人對升息的衝擊仍持謹慎態度，3 月迄今為止的股市反彈看起來是暫時的。截至 3 月 1 日當周，現金基金吸引 680 億美元的資金流入，顯示許多投資人繼續尋求安全資產。

另外，美股還必須應對目前超過 4% 的美國公債殖利率，30 年公債殖利率自去年 11 月以來首次突破該水準，之後徘徊在 3.92% 左右。

Fed 官員也繼續釋出鷹派訊號，Fed 理事華勒（Christopher Waller）日前表示，如果經濟指標繼續高於預期，將更傾向升息。

能源市場方面，國際油價 3 周來首次實現單周上漲，對中國經濟復甦的樂觀情需抵銷對美國貨幣政策收緊的持續擔憂。金價走揚，有望創下自 1 月中旬以來最好的一周。

截至台北時間周五（3 日）22 時許：

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤上漲 1.43%，至每股 193.63 美元

中國乘聯會（CPCA）數據顯示，特斯拉 2 月中國製電動車銷量為 74,402 輛，月增 12.6%、年增 31.7%。與此同時，特斯拉全球第 400 萬輛車於 3 月 2 日正式下線。特斯拉生產第一個「百萬輛」耗時 12 年，第四個「百萬輛」僅僅花了 7 個月。

此外，高盛分析師 Mark Delaney 表示，特斯拉的最新是件強化對該公司長期保持競爭能力的正面看法，對其股票維持「買入」（Buy）評等，目標價為每股 200 美元。

好市多 (COST-US) 早盤下跌 2.87%，至每股 471.77 美元

零售巨擘好市多上季營收報 552.7 億美元，低於市場預期的 555.8 億美元；經調整後每股獲利 3.3 美元，打敗華爾街分析師預期。該公司財務長表示，消費者對大件的非必需消費品需求放緩。好市多美股盤前跌近 2.4%。

微軟 (MSFT-US) 早盤上漲 0.2%，至每股 251.78 美元

外媒報導指出，歐盟執委會計劃在 4 月 25 日之前對微軟 690 億美元收購動視暴雪 (ATVI-US) 的收購案做出決定，預料不會要求微軟出售資產已獲得批准。除微軟與競爭對手達成授權協議外，微軟還可能必須提供其他補救措施，以減輕索尼集團以外其他各方擔憂。

今日關鍵經濟數據：

美國 2 月 ISM 非製造業指數預期 54.5，前值 55.2

華爾街分析：

abrdn 投資總監 Luke Hickmore 表示，短期而言，美股似乎更在意經濟軟著陸，而非成本壓力。雖然貨幣市場目前預估美國利率將在 9 月升至 5.5% 左右，但市場可能過度定價 Fed 的政策利率峰值，利率高峰可能來得更早。

TD Securities 全球利率策略主管 Priya Misra 表示，有投資人認為，Fed 可能不得不進一步升息，這就是為什麼利率會如此快攀升。