蘋果擔心AI潛在危害 阻止具ChatGPT功能的App更新

華爾街日報（WSJ）周四（2 日）報導，出於對人工智慧潛在危害擔憂，蘋果阻止一款電子郵件應用程式「BlueMail」的更新，該應用程式試圖新增 AI 功能，使用 ChatGPT 來幫助用戶自動撰寫郵件。

消息傳出後，蘋果 (AAPL-US) 盤中股價小跌 0.59%，每股暫報 144.45 美元；ChatGPT 概念股微軟 (MSFT-US) 和輝達 (NVDA-US) 一度下挫但隨後轉漲。

按照蘋果的邏輯，基本上所有基於 ChatGPT 或同類 AI 的應用程式，都將阻止更新或進行其他限制。此為最新一起圍繞 AI 生成內容如何使用，以及使用範圍如何限定的典型爭議事件，這場爭論也顯示出人們並未對 ChatGPT 等工具的廣泛使用做好準備。

對於蘋果阻止 BlueMail 更新舉措，後者的開發商 Blix 創始人 Ben Volach 對此不滿且不認同蘋果的作法。Volach 透露，蘋果公司擔心 AI 可能會生成不適合青少年的內容。

BlueMail 的新功能加入了 ChatGPT 聊天機器人，可以借助以往的電子郵件和日曆事件內容幫助用戶撰寫電子郵件。

華爾街日報報導指出，蘋果的應用程式審查小組上周在給 Blix 的郵件中指出，BlueMail 包含 AI 生成的內容，目前似乎並沒有進行內容過濾，可能會產生不適合所有受眾的內容（語言攻擊和性內容等），建議 BlueMail 將用戶限制在 17 歲以上，或添增內容過濾功能。

Volach 表示，BlueMail 已有內容過濾功能，目前設定為面向 4 歲以上用戶。蘋果的要求是不公平的，蘋果用戶已經在使用其他具有 AI 功能且沒有年齡限制的應用程式，BlueMail 不應被差別對待。

蘋果發言人表示，開發者可透過蘋果應用程式審查委員會上的上訴程序發起申訴，此外蘋果方面正在調查 Blix 的投訴。

近幾個月以來，以 ChatGPT 為主的生成式人工智慧成為了最受關注的技術，徹底引爆了各行各業對 AI 這一工具的興趣，但同時也引發了巨大的爭議。

微軟近日在蘋果 APP Store 和 Google Play 商店發布具 ChatGPT 功能的必應（Bing）更新版本，在前者有 17 歲及以上的年齡分級，在 Google 商店則無相關限制。微軟發言人表示，蘋果應用商店中的必應此前已有 17 歲以上的分級限制，因用戶可在該應用找到成人內容。

而蘋果正在試圖設置相關應用的年齡分級，這表明這家科技巨擘正在密切關注這項新技術及其帶來的風險。

Volach 強調，BlueMail 能夠在 Google 商店進行更新，不需要年齡或者其他限制，並說：「我們要求公平，如果蘋果對我們進行了限制，那麼對其他人也應該這麼做」。

