英國晶片設計巨頭ARM選定紐約上市掛牌 對倫敦是記重拳

日本軟銀旗下的英國晶片設計公司 Arm 和建築材料集團 CRH 打算避開倫敦並尋求在美上市掛牌，這對英國脫歐後的願景造成了打擊。

Arm 周五 (3 日) 發表聲明表示，它正尋求今年只在美國上市。之前富時 100 指數最大企業之一的 CRH 也表示，計劃將其主要股票市場上市地點轉移到紐約。

這個消息可能會加劇人們對英國股市正在輸給國際競爭對手的擔憂。

《路透》報導，Arm CEO 哈斯 (Rene Haas) 在聲明中表示，「在與英國政府和金融行為監管局進行幾個月的接觸之後，軟銀和 Arm 已經確定，在 2023 年尋求只在美國上市，是 Arm 及其利益相關者的最佳方式。」

不過報導也指出，Arm 並未完全排除未來在倫敦上市的可能性，聲稱可能會考慮在稍後在當地進行後續 IPO；但沒有提供進一步的細節。

英國政府一直進行密集遊說，希望說服這家晶片設計公司在英國首都上市。總部設於劍橋的 Arm 在全球擁有 6000 名員工，在英國擁有 3000 名員工，被普遍認為是英國科技業皇冠上的明珠。

該公司是半導體市場的主力，將其微晶片設計授權給一些全球最大消費科技製造商。全球約 95% 的智慧手機、包括蘋果的 iPhone 在內，都採用以 Arm 為基礎的處理器。

倫敦放寬上市規則，以吸引全球領先的科技公司在英國上市。但也面臨障礙，因風險資本家抱怨對經常虧損的科技業缺乏了解。

英國財政部發言人表示：「英國正在對其資本市場規則進行遠大的改革，以作為歐洲領先的投資中心和全球第二大投資中心的持續成功為基礎。」「我們繼續吸引世上最具創新力和最大的公司，其中尤其是 Arm，並致力於擴大其英國業務，從而促進成長、就業和投資。」

Arm 並不是唯一想在美國上市的英國企業。建材巨頭 CRH 周四 (2 日) 表示也尋求在紐約上市，以「盡快納入美國股票指數」。

該公司補充說：「我們的結論是，在美國 IPO 將為 CRH 帶來更多的商業、營運和收購機會，進一步加速我們成功的整合解決方案戰略，並為我們的股東帶來更高水平的獲利能力、回報和現金 。」

該集團表示，將在未來幾周與其股東討論為什麼「符合我們業務和股東的最大利益」是尋求 CRH 在紐約主要上市的原因。

此外，富時 100 指數成分股博彩公司 Flutter 表示將在美國進行二級上市；而管線和供暖產品供應商 Ferguson 去年將其主要上市地點移至美國。