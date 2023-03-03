〈航運指數〉SCFI連8跌 惟跌幅收斂 貨攬業：運價接近落底

上海航交所今 (3) 日公告，上海出口集裝箱運價指數 (SCFI) 最新數據為 931.08 點，周跌 15.6 點，呈現連 8 跌，並連 4 周處千點大關之下，不過，跌幅 1.65%，較上周 2.87% 明顯收斂，反映指標性的三大長程線運價跌勢同步收斂；貨攬業者認為，運價落底的時間點不遠了，預料 3 月有望見到小幅反彈。

遠東到歐洲運價最新報價來到每 TEU(標準 20 呎貨櫃)865 美元，雖續跌 17 美元，跌幅 1.93%，較上周跌幅 3.08% 收斂。

而遠東到美西每 FEU(標準 40 呎貨櫃) 下跌 34 美元至 1200 美元，跌幅 2.76%，也較上周跌幅 3.06% 收斂。

遠東到美東每 FEU 則是續跌 70 美元至 2321 美元，跌幅 2.93%，較上周跌幅 4.21% 收斂。

另外，遠東到地中海運價每 TEU 再小跌 5 美元，來到 1600 美元，跌幅 0.31%，較上周跌 1.7% 收斂。

貨攬業者指出，雖終端消費市場仍消化庫存中，不過，通膨見緩，今年市場的悲觀情緒逐漸緩和，再加上美國強勁的家庭和企業財務狀況，將有助維持消費者和資本支出，以及貿易的增長，因此，預料貨櫃航運市況已趨近落底，不排除本月起有望見到運價小幅反彈的契機。