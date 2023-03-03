大客戶被列實體清單 創意：已著手審視相關細節

美國商務部再度宣布將 28 家中國企業列入實體清單 (Entity List)，其中，盛科通信 (Suzhou Centec Communications) 為創意 (3443-TW) 大客戶；對此創意表示，不評論單一客戶事宜，但已開始著手審視相關細節，重申維持遵守所有法規的立場。

外資預估，該客戶佔創意年營收高達 12-15%；受該消息影響，創意股價自平盤一路下挫至跌停價 1080 元，摜破五日線、回測十日線支撐，成交量爆出近 1 萬張的大量。

盛科通信官網顯示，公司主要業務為乙太網交換器，經過 10 多年技術積累，已有豐富的產品組合，包括從接入層到核心層的乙太網交換器產品，可協助建設數位化網路。

盛科通信先前曾公告，前年上半年創意與其關聯企業為其第二大供應商，主要負責協助晶片量產代工，供應比重達 25.33%。

針對美國向中國實施晶片禁令，創意總經理戴尚義先前表示，公司並不會放棄中國市場，但由於有眾多變數，會更小心因應，特別是先進製程的開發案，都會與台積電 (2330-TW) 共同討論細節，若台積電有疑慮，創意不會承接。

創意近年積極分散地區風險，去年中國營收比重降至 33%，其他地區如美國、韓國比重皆提升，以今年來看，三大地區的絕對金額都會成長，美國與韓國年增幅較大，可望進一步分散地區風險。