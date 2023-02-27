零售商海運費率惡夢剛醒 又將面臨交貨延誤

對於美國零售商來說，海運費率的下降並不全是好消息；在最嚴重的疫情中斷期間，單一貨櫃的海運價格高達 20000 美元；然而它們現在又準備因需求暴跌而出現交貨延誤。

專家表示，MSC 和馬士基 (Maersk) 等承運商正試圖以取消航次來支撐價格，這可能會引發新一輪的貨物延誤，因為貨櫃勢將從一艘船轉移到另一艘船。

本周名為 TPM23 的重點美國海運業者會議，代表貨櫃運輸合約談判季非正式開始。承運人及其美國大大小小的客戶都將敲定年度價格和數量協議。

那些受到密切關注且經常引起爭議的談判很重要，因為亞美貿易航線對承運人來說利潤最高，這些合約是其他地區談判的基。

不過，從這些交易中任何客戶人能省下的費用，都可能帶來新的麻煩：延誤交貨。

洛杉磯港報告，1 月已取消了 17 班航次，並警告還會有更多航次取消。

南加州玩具製造商 MGA Entertainment CEO 賴里安 (Isaac Larian) 說：「如果海運業者不斷地轉移貨櫃，我們最終可能會錯過聖誕節。」

MGA 的團隊已經轉換了大約 75% 的產品出貨量，例如 Rainbow High 和 L.O.L. Surprise! 等洋娃娃玩具的長期合約已轉向短期現貨市場。賴里安說，該公司為每個貨櫃支付約 1150 美元，比高峰期節省超過 18000 美元的成本。

當厭倦疫情限制的消費者將支出從商品轉向旅遊和娛樂時，波動的即期運輸費率先暴跌。空運和海運費率基準平台 Xeneta 首席分析師桑德 (Peter Sand) 表示，現在現貨和合約費率之間的差距正在縮小，主要受到經濟衰退威脅和船載競爭的壓力。

在需求旺盛時，海運業者往往專注於獲利最高的貨物來賺取創紀錄的利潤。關鍵客戶不得不爭搶船載空間，沃爾瑪 (WMT-US)、好市多批發公司 (COST-US) 和美元樹 (DLTR-US) 等公司只得自行租用船隻來保持貨架庫存。

但形勢已經逆轉，客戶開始希望回收在之前翻了 2 倍的海運成本。

產業顧問兼新加坡 Transfar Shipping 的北美代表孟洛 (Jon Monroe) 說，這是「客戶的報復」，「過去每個人都在尋求雙贏。但新冠疫情讓這一切都偏離了軌道。」

專家表示，以前忠誠的客戶正在積極地比較購物、分散業務並在現貨市場上押寶。

曾負責現代商船談判的顧問伯恩斯 (Lawrence Burns) 表示，海運合約的非約束性性質，促使客戶或海運業者在有利於己時積極爭取能得到的一切。

而這次，進出口商航運經理占了上風，他們的成本在意外被迫進入天價現貨市場時激增。

伯恩斯說，「在過去兩年裡，他們被叫進 CEO 辦公室聽訓的次數太多了。他們現在要血債血還。」