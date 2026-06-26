鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-26 19:11

根據證交所統計，自今年 6 月以來，上市股票已陸續有佳必琪 (6197-TW)、新日興 (3376-TW)、欣興 (3037-TW) 與華通等 4 檔個股爆發違約交割，合計金額高達 2.94 億元。若加計今年 3 月初旺宏 (2337-TW) 的個案，5 檔上市股違約交割金額合計達 3.53 億元。

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台灣股市採取 「T+2」交割制度 (即成交日後第二個營業日扣款)，該名投資人因於 26 日上午 10 點前銀行帳戶扣款失敗，才正式被券商申報違約。回推其關鍵交易時間，正是落在 24 日 (周三)，當天大盤終場下跌 1057 點。

回顧華通在 24 日的股價表現，當天受到大盤大跌千點的恐慌氣氛干擾，走勢極為劇烈，以小幅平低盤開出後，一度在買盤挹注下逆勢翻紅，但盤中隨大盤遭遇殺戮，股價跳水跌破 5 日線與月線支撐，終場摜至跌停板 68.4 元，全場震幅高達 11%，終場仍有超過 8000 張跌停委賣張數未能消化。

業界人士分析，台股近期現股當沖盛行，許多投資人習慣利用無本當沖擴大槓桿，有可能是當沖客翻船，無力補足差額；此外，華通當天股價一記長黑跌停，導致許多融資買進的投資人「維持率」瞬間跌破 130% 緊戒線，無力補繳保證金便會被動申報違約。