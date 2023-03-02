一文掌握 馬斯克的「宏偉計畫」第三部曲

特斯拉周三 (1 日) 舉行投資人日，執行長馬斯克發表「宏偉計畫」第三階段 (Master Plan 3)，他在長達四小時的演說中宣告，特斯拉成長下一階段奠基在永續能源之上，並暗示將把未來幾代汽車的組裝成本削減一半。

但特斯拉並未發表各界期待的平價小型電動車，也缺乏細節，導致其盤後股價下挫逾 5%。

汽車

1. 沒有新車，投資人失望

外界原本期待馬斯克發表某種平價小型電動車，以擴大特斯拉的品牌吸引力並抵禦對手的競爭，但馬斯克並未實際發布新一代汽車或平台，僅展示一張投影片，內容是兩款未來汽車模糊的雛形。

馬斯克在特斯拉投資人日中，大談永續能源的未來。(圖: AFP)

面對分析師提問時，特斯拉汽車引擎工程副總裁 Lars Moravy 也用很模糊的字眼帶過，僅表示會「盡快」推出。

隨著演說進行，特斯拉 (TSLA-US) 盤後股價開始下挫，下跌 5.66% 至每股 202.77 美元。該股今年來大幅反彈逾 60%，讓馬斯克重回全球首富寶座。

2. 製造成本砍半

特斯拉發豪語，表示生產下一代汽車的成本，只要 Model 3 和 Model Y 的一半。為了提高效率，特斯拉還計劃把未來工廠的面積減少 40%。

特斯拉總工程師 Lars Moravy 描繪未來電動車的生產過程，他稱之為「未開箱」模式，透過結合多個次產線的方式，降低複雜程度並減少生產時間。

3. 證實墨西車設廠

馬斯克證實將在墨西哥設立下一座超級工廠，生產下一代汽車，但未說明時間表，僅表示會再「擇期」舉行合適的產品活動。這是特斯拉在美國、德國和中國以外，所設立的第一座工廠。

儲能

1. 永續能源

馬斯克演講主要聚焦於特斯拉轉向永續能源的願景。馬斯克說：「地球將邁向永續能源經濟，而且你會在有生之年看到這一切成真。」他相信，24 萬 gwh 的電池將能足以實現此目標。

根據他勾勒的永續能源發展道路，飛機和船隻將使用永續燃料，以及在家庭、企業和工業中改用熱泵、用再生能源為現有電網供電等。而特斯拉將打造一支全球電動車對，假設該車隊將擁有 8500 萬輛汽車。

2. 電池

特斯拉一直難以提高 4680 新型電池的產量，但高層表示，今年可能可以實現量產，儘管他們還在測試兩種不同的製程。

3. 鋰礦計畫

特斯拉動力傳動和能源工程副總裁 Drew Baglino 證實，特斯拉在德州 Corpus Christi 的鋰礦精煉廠已經動工，預定 12 個月內開始生產電池級鋰礦。

馬斯克還重申對鋰的看法，他認為，新能源電池生產過程中的關鍵限制來自於提純鋰元素的產能，而不是發現鋰礦資源。

其他

1. 人形機器人 Optimus

馬斯克展示 Optimus 的影片，並坦承，去年 9 月在人工智慧 (AI) 日中展示的 Optimus 根本無法正常工作，但現在進步很多了。

他相信，對特斯拉來說，人形機器人業務有朝一日會比汽車事業還龐大，因為 Optimus 將能幫助處理很多現在需要人類經手的勞務，這能降低產品價格，並讓人類有更多時間做其他事。

2. 熱泵

熱泵是特斯拉新產品可能發展的方向，馬斯克說，熱泵可以大幅降低家用和辦公室的取暖成本，是轉向永續能源過程中最容易實現的部分。

3.Cybertruck 今年推出

特斯拉重申，延宕已久的純電動皮卡 Cybertruck 今年會推出，明年可望量產。Cybertruck 和未來所有汽車將轉向 48 伏電力系統。

4. 充電樁

特斯拉表示，自家充電樁將和所有電動車相容。特斯拉將使用 Trip Planner，實現更快、更便宜的電動車充電。

特斯拉宏偉計畫的第一階段和第二階段分別在 2006 年和 2016 年公布。當年他在第一份規劃列出特斯拉的上市戰略，從電動跑車到推出價格更平實的車款。

他 2016 年提出的第二階段做了許多承諾，但實現得不多，例如特斯拉仍然沒有電動巴士，也還沒有推出 2.5 萬到 3 萬美元的平價車，目前最便宜售價為 4.35 萬美元，此外一些和全自駕和汽車共享的目標尚未實現。