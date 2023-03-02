特斯拉投資人日 馬斯克揭露「宏偉計畫第三部曲」重點：永續能源

萬眾矚目的特斯拉 2023 投資人日終於到來，執行長馬斯克 (Elon Musk) 在演講中闡述其長期願景「宏偉計畫第三部曲 (Master Plan 3)」，並討論特斯拉如何在日益激烈的競爭中擴大規模。

特斯拉 (TSLA-US) 高層重申，公司目標是到 2030 年之前，電動車年產量達 2000 萬輛。2022 年特斯拉公布全年交付量約 131 萬輛。

該演講主要關於特斯拉轉向永續能源的願景。馬斯克表示：「地球能夠也將會邁向永續能源經濟，而且你會在有生之年看到這一切。」

特斯拉動力總成和能源工程高階副總裁 Drew Baglino 與馬斯克一同上台，談論公司在「可再生燃料為電網重新供電」的未來終將扮演重要角色，即使駕駛轉向全電動車，或甚至有朝一日全自動車。

特斯拉設計負責人 Franz von Holzhausen 和車輛工程副總裁 Lars Moravy 上台展示一系列提高車輛生產效率的製造變更計畫，但 von Holzhausen 表示，特斯拉還不會透露其「下一代」車。

特斯拉動力總成副總裁 Colin Campell 表示，公司下一個動力總成工廠比德州奧斯汀的工廠小 50%，但將擁有相同產能。公司正在研發一種新型驅動單元和馬達，該驅動單元可兼容任何類型的電池，而該馬達的製造過程不必使用任何稀土材料。

特斯拉股價已自 2022 的巨大跌勢中反彈，今年迄今漲幅超過 60%，但在投資人日開始前，周三該股收低 1.43%，盤後又續挫 2.8%。

回顧馬斯克 2016 年的「宏偉計畫二部曲」，包含 4 大目標，但尚未完全實現：