特斯拉正式宣布墨西哥超級工廠 南向打造最新電動車製造中心

特斯拉周三 (1 日) 在「投資人日」活動中正式宣布，將在墨西哥北部新利昂州的蒙特雷市 (Monterrey) 設立超級工廠，生產下一代電動車，且未來可能在墨西哥生產電池以及其他進一步的投資，象徵這個拉丁美洲第二大經濟體未來將成為電動車製造中心。

在特斯拉 (TSLA-US) 宣布前，墨西哥官員周二已率先透露相關消息：這座特斯拉在墨國的首座工廠斥資金額超過 50 億美元，在墨國近期一連串電動車投資中規模最大，並為墨西哥帶來 5000 到 6000 個工作機會。

一名外交部官員表示，新利昂州雀屏中選的原因為鄰近特斯拉在德州奧斯汀的總部。

寶馬 (BMW)、通用 (GM) 和福特 (Ford) 等車廠，最近也紛紛宣布在墨國開始生產電動車或增產的計畫。

墨西哥一直是汽柴油車製造商的重鎮，勞動力相對便宜，而且與 50 多國簽訂自由貿易協定，多於美國的 20 個。其中一項重要協定，便是美加墨三國間的北美自由貿易協定。

拜登政府的通膨削減法案 (IRA) 目的振興國內製造業，但電動車只要在北美地區生產，也符合補貼資格。拜北美自貿協定之賜，在美國邊境以南墨西哥生產的電動車，也有資格獲得拜登政府提供最高 7500 美元抵稅額。

墨西哥總統歐布拉多 (Andres Manuel Lopez Obrador) 透露，「馬斯克有意加碼墨西哥的投資」，暗指雙方曾討論過墨國開發特萬特佩克地峽 (Isthmus of Tehuantepec) 的計畫。歐布拉多也邀請馬斯克造訪北方的索諾拉州，看看墨西哥正在興建的太陽能園區，以及國營鋰礦計畫。

特斯拉設廠後，原本是燃油車生產中心的墨西哥，即將迎向電動車時代。(圖: AFP)

Pantheon Macroeconomics 拉丁美洲首席經濟學家 Andres Abadia 表示，墨西哥政府和特斯拉的協議，顯示歐布拉多雖然是個國族主義者，但歡迎外部投資汽車產業。他認為，這有助化解外界對墨西哥政治朝民族主義發展的負面觀感。

勞動力便宜、完整供應鏈、出口優勢

在墨西哥生產電動車能幫幫助各大車廠削減成本，有機會推出更便宜的產品。墨西哥基本工資每日 11 美元，根據 Banco Base 對政府資料的分析，汽車零件工廠的工人月薪通常不到 700 美元，汽車工廠工人月收入約 1000 美元。

彭博先前報導，旗下有 Jeep 和 Ram 等品牌的 Stellantis，也考慮在墨西哥設立電動車工廠。

此外，墨西哥本身已經擁有汽車零組件工廠，更是鋰礦產地，可開發電動車電池供應鏈。瑞銀集團墨西哥投資策略主管 Gabriela Soni 說：「墨西哥有完整的供應鏈和生態系統，而且鋰對電池生產至為重要，而墨西哥的鋰礦排全球第十。」

墨西哥的自由貿易協定，有助汽車業者擴大出口。墨西哥為全球第七大乘用車製造商，一年產量將近 300 萬，其中 90% 出口到國外，以美國為大宗。

IRA 減稅資格規定其中一項為，電池必須在美國或貿易夥伴生產，因此福特之前把 Mach-E 的電池生產從波蘭轉移到墨西哥。美國和歐盟並無締結 FTA。

不過，汽車製造商「南向」的同時，必須小心處理憤怒的美國汽車工會工人。美國汽車工人工會 (UAW) 之前就對汽車業的墨西哥生產不滿，而美國三大車廠今年夏天起將磋商新的勞動協議。