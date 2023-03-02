綠光資本創辦人看跌美股 預期通膨及利率將持續上升

避險基金綠光資本創辦人 David Einhorn 週三 (1 日) 表示，他押注美股將會繼續下跌，因為通貨膨脹比許多人預期的更為頑固，並且利率可能繼續上升。

Einhorn 說，他認為應該看跌美股，看漲通膨，因為現在實行的政策可能對實體經濟有利，但對金融資產來說會很困難，而且會越來越困難。

Einhorn 也說，預期短期利率和長期利率都將繼續攀升，而且將高於人們預期。此外，他也認為，美聯準會 (Fed) 確實是希望美股下滑，決策官員不太關心股市走向。

美國銀行全球研究日前也表示，Fed 可能將利率上調至近 6%，主因是美國強勁的消費者需求和緊張的勞動力市場，將迫使 Fed 在更長時間內對抗通膨。

摩根大通策略師先前也表示，已開發國家央行在過去一年為壓制通膨採取的「溫和且寬容」的途徑，最終很可能以失敗收場，進而引發更激進的緊縮政策行動，因為到目前為止，升息僅僅修正不適當寬鬆政策，而不是試圖阻止經濟擴張。

交易員目前預估，美國利率今年將達到 5.4% 的高峰，而僅僅一個月前還只有 5% 左右。Fed 理事傑佛森 (Philip Jefferson) 近期也表示堅持央行 2% 的通膨目標，不支持提高。他認為最近通膨數據很高，不要幻想很容易能回到 2% 目標，同時將繼續尋找通膨降溫跡象，如果通膨緩慢下降或朝著錯誤的方向發展，未來將採取更多措施。