〈房產〉全台六都前2月房市年減28.3% 爲近六年來同期最冷

全台六都會區分別公布 2023 年 2 月「建物買賣移轉棟數」，六都交易量合計為 1 萬 8817 棟。累計前 2 月交易量合計為 2 萬 8430 棟，與去年同期年減 28.3%，是自 2017 年來同期最低交易紀錄，是 6 年來新低

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，從 2022 年下半年買賣移轉棟數就呈現明顯年減狀況，但房價卻位於歷史高檔，購屋人已經放緩購屋腳步，整體房市交易時間拉得更長，議價的空間也略微增加，所幸過去一段時間市場已經累積一些遞延買氣，隨大環境狀況較為穩定，近期買氣也有緩步回籠跡象。

根據六都最新買賣移轉資料顯示，2022 年前兩月六都建物買賣移轉棟數為 2.84 萬棟，年減 28.3%，六都的表現一致，年減幅度在 24%-33%。台北市前 2 月移轉棟數 3422 棟，年減 26%；新北前 2 月移轉棟數 6982 棟，年減 31%；桃園市前 2 月移轉棟數 4795 棟，年減 33%；台中市前 2 月移轉棟數 5898 棟，年減 24%；台南市前 2 月移轉棟數 2751 棟，年減 25%；高雄市前 2 月移轉棟數 4582 棟，年減 27%。

曾敬德表示，雖然前兩月的移轉呈現明顯衰退走勢，不過整體外在情勢利空逐漸淡化，2 月開始市場也有一小波遞延買盤回流，不過一手市場的銷售狀況仍未明顯回溫，接下來要觀察第一季央行是否第五度升息，與 329 檔期的房市銷售狀況。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說，2 月「建物買賣移轉棟數」，六都交易量合計為 1 萬 8817 棟，月增 25.4%，其中僅桃園市交易量減少，月減 11.6%，其餘五都交易量表現均成長，台北市月增 19.8%，新北市增加 69.1% 最多，板橋區月增 523 棟、新莊區、三重區與汐止區也有百棟以上的成長，讓交易量大增，至於台中市月增 21.2%，台南市量增 15.1%，高雄市月增 32.5%。陳金萍表示，2 月的建物買賣移轉棟數反映的是 1 月至 2 月初的市況，在最長農曆春節過後，看屋、購屋行程啟動，買氣緩步回籠，讓六都 2 月建物買賣移轉量較 1 月增加 25.4%。

另與 2022 年 2 月相比，全台六都建物買賣移轉動數年增 1.1%；其中台北市年減 2.6%，新北市年增 10.1%，桃園市年減 18.5%，台中市年增 3.7%，台南市年增 2.9%，高雄市年增 7.1%，六大都會區中僅台北市與桃園市量縮，新北市與台中以南三大都會區均量增。

陳金萍提醒，Fed 不排除 3 月持續升息，國內通膨仍嚴峻的狀況下，央行也預告國內仍有升息空間，加上全球經濟展望下修，景氣燈號續亮第 3 顆藍燈應毫無懸念，以及兩岸關係不確定因素高，讓市場觀望氣氛濃厚，不過，民眾看屋仍積極，但期待房價下修，出價略顯保守，在房市逐步回歸供需基本面，自住市場來臨的狀況下，價格修正恐怕是必要的成交關鍵。